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美議員挺台宏邦誼 外交部：雙邊關係友好密切

中央社2018/06/09 19:04
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）媒體報導，美國聯邦眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）告訴宏都拉斯總統不要聽信中國虛假承諾，與台灣斷交。外交部今天表示感謝，並說台宏雙邊關係友好、合作密切。

中國積極拉攏台灣在拉丁美洲的友邦，巴拿馬、多明尼加接連與台灣斷交、與中國建交。美國之音報導，古巴裔的共和黨眾議員羅斯雷提能8日在國會山莊向華府智庫全球台灣研究中心（GTI）發表演講時透露，她前一天會晤宏都拉斯總統葉南德茲（Juan OrlandoHernandez），告訴對方不要聽信中國的「虛假承諾」、與台灣斷交，因為已有許多案例顯示，中國在拉美及非洲地區到處撒錢，卻沒有兌現承諾。

據羅斯雷提能表示，葉南德茲回答她說，宏都拉斯很貧窮，他得從各方面尋求財政支持，但他也很清楚，美國和台灣是宏都拉斯的盟友。

外交部發言人李憲章今天表示，羅斯雷提能向宏國總統親表支持台宏邦誼，外交部對此表達歡迎與感謝。

李憲章說，「我國與宏都拉斯關係一向友好密切」，台灣長年來在經貿投資、教育訓練、公衛醫療、技術協助等方面與宏國密切合作，成果深獲宏國政府與民眾的肯定。

他說，宏國近年來在葉南德茲總統卓越領導下，治安大幅改善、經濟表現亮眼，獲得國際信用評等機構肯定。「身為宏國堅實可靠的合作夥伴，我們深感與有榮焉」。

不過，李憲章表示，面對中國挖台灣外交牆角的強大壓力，政府將持續以踏實、有效的行動，與友邦攜手合作，積極推動各項有助友邦民生福祉的計畫，「相信透過相關合作計畫，可以展現台灣對友邦的真誠關懷與深厚友誼」，也讓友邦政府與人民了解，「台灣才是他們真正的朋友」。（編輯：張良知）1070609

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