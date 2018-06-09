星二代曾治豪歌唱比賽被狠批　竟是這反應

綜藝大哥賀一航兒子曾治豪，在今（9）日晚間8點播出的歌唱節目《台灣那麼旺》，成為明星組新進選手，參加過許多大型歌唱比賽的他，初登場選唱經典歌曲〈每次都想呼喊你的名字〉，他坦言，「睽違10年，現在重新上緊發條要回到比賽模式，又是第一次來到民視，說不緊張是騙人的。」

曾治豪平常忙於綜藝通告、拍戲，也在PUB駐唱，面對傳說中「嚴苛」的節目評審團，他笑說：「真的不怕，覺得還好，他們算是客氣的，我的緊張是對於舞台的陌生。」絲毫不怕評審批評的他，其實出道時在歌唱比賽就遇過評審狠批，「真的不適合，你要不要直接放棄？還是你回家吧， 要不要趕快轉行？」字句嚴厲讓他心裡直淌血，但也因此練就一身好功夫，他表示，「反而覺得評審越嚴格越好，來這裡就是選手，在這裡台上老師們都是難得一見金曲級的製作人或者歌手，有他們專業的建議，自己才能進步。」