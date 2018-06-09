NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈艾迪頓無安打屠獅 中職第7人三毛獻聲打招呼　齊豫自曝初戀遺憾8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

南海緊張 杜特蒂同意添購戰鬥機與軍艦

中央社2018/06/09 19:21
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓主流英文報紙「菲律賓星報」今天報導，菲律賓軍事現代化計畫正快速推進，菲律賓總統杜特蒂已同意增購數架多用途戰鬥機以及一艘軍艦。

菲律賓星報（Philippine Star）今天引述不具名軍方官員報導，在第2階段軍事現代化計畫之下，杜特蒂同意採購2個中隊的多用途戰鬥機，以及1艘全新海軍飛彈驅逐艦。

報導引述高層軍官說，在總統首肯之下，下一步就是敲定所需戰鬥機及軍艦的規格，再來就是由高層國防部及軍方官員討論及批准。

記者詢問菲國軍方人員，對方回應，據他所知，目前空軍打算先購買12架多用途戰鬥機。

杜特蒂是在南海局勢再因島礁軍事化而陷緊張之際，同意增購軍機及軍艦。他一方面擱置南海爭議與中國修補關係，另一方面加速軍事現代化的腳步，以補強國防力量。

第2階段軍事現代化計畫預定在2020年以前完成，菲律賓政府為這一梯次的採購計畫撥出2890億披索（約新台幣1807億元）的預算。

菲律賓政府在第1階段軍事現代化計畫之下，向韓國購買了12架FA-50入門戰鬥機，讓菲律賓空軍重新回到了超音速時代。此外，韓國現代重工公司為菲律賓建造的2艘驅逐艦，也將於2020年交貨。

菲政府打算新購的12架多用途戰鬥機的規格尚待商議，但將會比現有的FA-50高階。（編輯：高照芬）1070609

19台灣藝術家作品 亞洲力...女童抓傷同學後疑遭酷刑 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan