今日暖新聞》影／邱建富訪三大社福機構　贈金贈粽慶端節

您是我最「粽」要的人！為了感恩及回饋社區、地方獨居長輩及弱勢家庭，彰化市長邱建富9日在市公所社會課長孫培富陪同下，分赴市內的慈愛殘障教養院、中彰榮譽國民之家以及慈生仁愛院等三大社福機構，探望身心障礙者與榮民，致贈加菜金（每機構各1萬元）及近6百顆熱乎乎的肉粽，一方面提前向他（她）們賀節，也表達關懷弱勢的心意，讓近600位的院生與榮民提前歡度端午佳節。



▲彰化市長邱建富至中彰榮家致贈粽子、贈加菜金，並和長輩們合唱「燒肉粽」歌曲，提前歡度端午節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

為關懷榮家長者，彰化市長邱建富抵達位於八卦山麓的中彰榮家，探望榮民前輩，並致贈加菜金及粽子300個，提前向他們賀節及表達關懷的心意，參與致贈儀式的長輩們都熱烈鼓掌，並向邱建富市長豎起大拇指表示讚賞。



▲彰化市長邱建富至中彰榮家致贈粽子、贈加菜金，並和長輩們合唱「燒肉粽」歌曲，提前歡度端午節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

邱建富在致詞時表示，榮家的長輩們，都是國家的寶貝，台灣人民應該給予崇高的敬意。在端節前夕，特別帶來一點加菜金及好吃的粽子，希望榮家每位長輩都能大快朵頤，大家「頭好壯壯、活到百二歲」。



▲彰化市長邱建富至中彰榮家致贈粽子、贈加菜金，並和長輩們合唱「燒肉粽」歌曲，提前歡度端午節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

榮家主任王正也表示，邱建富是我們彰化市的大家長，每年重要節日前，他總是不會忘記榮家的長輩，尤其感謝他在忙碌之餘，也總是親自來榮家為長輩賀節及致贈加菜金，令長輩們倍感溫馨。



▲彰化市長邱建富至中彰榮家致贈粽子、贈加菜金，並和長輩們合唱「燒肉粽」歌曲，提前歡度端午節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

在邱建富逐一與長輩握手致意及致贈粽子同時，長輩們也不忘大聲高喊「市長好！」，並和合唱「燒肉粽」歌曲，現場洋溢著粽香與笑聲，場面熱絡。