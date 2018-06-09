地方萬花筒》影／二水鄉海豐社區端午節粽葉飄香

端午節的到來，彰化縣二水鄉海豐社區發展協會9日辦理端午節包粽子活動，社區居民在活動中心大秀「粽」藝，同時也為活動中心修建工程經費進行「墨寶」義賣，台北市信義區大仁里也包了遊覽車前來社區進行交流，海豐社區發展協會理事長林俊陸說，希望各界踴躍捐輸，讓嚴重漏水的活動中心能夠早日完成修建。

端午前夕，二水鄉海豐社區發展協會除了邀請社區老老少少動手綁粽子外，現場也進行音樂饗宴，曾於國家劇院演出「蕭聲笛韻樂團」專程從台北南下來進行現場演奏，在悠揚樂聲中，社區民眾快樂地綁肉粽、抽獎摸彩、吃吃喝喝，行動不便的老人也被家人用輪椅推出來，參與社區熱鬧的活動。



▲二水鄉海豐社區熱熱鬧鬧舉辦慶端午活動，綁粽子PK比賽，蕭聲笛韻樂團現場演奏、「墨寶」義賣，場面裡裡外外熱鬧無比。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

林俊陸表示，活動中心的建物老舊，每逢下大雨屋頂就會嚴重漏水，已經請人進行加裝鐵皮屋頂工程估價，需花費60多萬元，短區經費相當嚴重，社區發展協會監事蔡朝森特別提供兩幅「墨寶」進行義賣，所得全數做為活動中心修建工程經費，也獲的熱心的村民爭相「喊價」，分別以1萬元及1萬2千元被搶標。



▲二水鄉海豐社區熱熱鬧鬧舉辦慶端午活動，綁粽子PK比賽，蕭聲笛韻樂團現場演奏、「墨寶」義賣，場面裡裡外外熱鬧無比。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

林俊陸指出，活動中心是凝聚社區向心力的重要據點，社區運作、辦佳節聚會或手工藝教做等，甚至社區樂齡學習都在此，活動中心豐富村民生活，拉近村民情誼，大家對活動中心都很有感情，如今活動中心嚴重漏水，村民辦活動要四處借場所，運作阻礙大，這一次的「墨寶」義賣籌措活動中心修建工程經費是開端，希望藉此拋磚引玉，能有更多的人來捐輸，讓活動中心能及早完成修建。



▲二水鄉海豐社區熱熱鬧鬧舉辦慶端午活動，綁粽子PK比賽，場面裡裡外外熱鬧無比。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

林俊陸說，包粽子活動，目的是要讓社區中低收入戶，獨居老人能吃到熱騰騰的粽子，吃到社會的溫馨，同時讓社區居民在端午佳節一起品嚐自己包的粽子，凝聚社區意識。