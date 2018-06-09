阿美族語流利 北市原民學生盼成族語老師

李國強表示，因為他不會說族語，激起了李穎瑄學族語的動力。李穎瑄國小一年級開始學阿美族語，6年級時，就能與部落長者以族語溝通；她還常回花蓮光復鄉太巴塱部落跟長輩聊天，修正族語語調和用字，並讓自己更了解阿美族文化及生活方式。

李穎瑄的父親李國強說，李穎瑄的爺爺是客家人，奶奶是阿美族人；他年幼時，母親擔心他學了阿美族語後有口音，會被欺負、看不起，因此不希望他學族語，這也成為他的遺憾。

（中央社記者陳妍君台北9日電）台北市今天舉行國中畢業生市長獎頒獎典禮，獲獎的誠正國中學生李穎瑄，國小一年級開始學習阿美族語，不僅能與部落長者流利溝通，還希望成為族語老師，協助更多人學會族語。

李穎瑄說，剛開始學族語時，她是用注音符號輔助學習，但發現用注音符號無法精準掌握發音；有些字如果沒有發出鼻音，意思會有差別，像是「你好」如果沒發出鼻音，聽起來像是說「不要」，長輩就會聽不懂她的意思。

她表示，後來在教族語的老師黃桂英以「默示教學法」指導下，她在族語聽、說方面進步很多；要是出現彈舌音或鼻音，很容易就能分辨出來，對學英文也幫助很大。

李國強說，他跟李穎瑄每週都會去新北市開設的部落大學，已經上了一年族語課，回到家也會練習族語，「我不會的她會教我，會糾正我的發音」。

李穎瑄表示，她已經通過原住民族語語言測驗中級認證，12月還會挑戰中高級認證，「最終目的就是當族語老師，把默示教學法再往下推廣，拿來教族語」。（編輯：梁君棣）1070609