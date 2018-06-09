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黃茂己暨黃義仁書法特展　即日起至28日展出

記者蘇榮泉／雲林報導2018/06/09 19:59
▲秘書長黃玉霜、處長林孟儀、黃義仁大師、鄉長廖秋蓉、董事長林勝雄等貴賓及藝文界人士，緬懷一代書法大師風華，由黃秘書長代表接下黃茂己大師之墨寶。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）
▲秘書長黃玉霜、處長林孟儀、黃義仁大師、鄉長廖秋蓉、董事長林勝雄等貴賓及藝文界人士，緬懷一代書法大師風華，由黃秘書長代表接下黃茂己大師之墨寶。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

107年開春之際，雲林慟失瑰寶書法大師黃茂己，不僅震撼雲林藝壇，也是台灣藝術界的一大損失！雲林縣政府特別在黃大師96歲冥誕之際，舉辦「鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展」，此次紀念展是雲林藝文界緬懷黃茂己大師的盛會，透過其墨寶遺作展出，雲林一代書法大師風華，將永留台灣，也是雲林引以為傲的記錄。

縣府秘書長黃玉霜表示，黃茂己大師從小學3年級起接觸書法，不曾拜師學藝，也不斷精練自己的書法筆意，同時也為教育家鄉的下一代而努力無私地付出，一生沈浸文海，成就不斐，而黃茂己大師仍展現出「鳩翁」謙卑本性，從其蒼勁有力、自然寫意的作品中可以窺見大師平靜、淡泊的一生，卻也展露出其生命的非凡。其子黃義仁老師，秉承其志，在書法藝術中，走出自己的風格，將小楷融入繪畫技巧，開創出新的藝術形式，更將書法教育帶入校園，在數位化時代中，仍傳承著漢字文化特有的藝術價值。


▲黃茂己大師將個人經驗、細膩情感投入一筆一畫中。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

文化處長林孟儀指出，黃茂己大師在書藝上勤學不倦，為雲林留下的是浸潤八十餘年的書法底蘊；二公子黃義仁老師，承襲其父對書藝的愛好及推廣之志，不僅在書藝上展現一格，更將書法藝術深耕校園培植下一代書法人才。


▲「鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展」即日起在縣府1樓親民空間展示廳展出，歡迎喜愛書法藝術的民眾前來欣賞。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

「鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展」即日起至6月28日於縣府1樓親民空間展示廳展出，本次特展除了展現黃茂己大師及黃義仁老師父子在書法藝術的造詣，也表彰並回顧黃茂己大師在書法藝術及人生哲學上的成就與貢獻。


▲紀念展展出黃茂己大師書法遺作約有50幅，及黃義仁老師創意書法及木雕作品18件。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

紀念展展出黃茂己大師書法遺作約有50幅，包含致贈總統蔡英文「點亮台灣」及縣長李進勇「喜集雲林」2幅鉅作，以及黃義仁老師創意書法及木雕作品18件，歡迎喜愛書法藝術的民眾，以及縣內美術班學子們，共同前來欣賞雲林藝壇前輩的書藝。

關鍵字瑰寶書法大師黃茂己黃義仁書法特展
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