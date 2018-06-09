黃茂己暨黃義仁書法特展　即日起至28日展出

107年開春之際，雲林慟失瑰寶書法大師黃茂己，不僅震撼雲林藝壇，也是台灣藝術界的一大損失！雲林縣政府特別在黃大師96歲冥誕之際，舉辦「鳩翁黃茂己紀念展暨黃義仁書法特展」，此次紀念展是雲林藝文界緬懷黃茂己大師的盛會，透過其墨寶遺作展出，雲林一代書法大師風華，將永留台灣，也是雲林引以為傲的記錄。

縣府秘書長黃玉霜表示，黃茂己大師從小學3年級起接觸書法，不曾拜師學藝，也不斷精練自己的書法筆意，同時也為教育家鄉的下一代而努力無私地付出，一生沈浸文海，成就不斐，而黃茂己大師仍展現出「鳩翁」謙卑本性，從其蒼勁有力、自然寫意的作品中可以窺見大師平靜、淡泊的一生，卻也展露出其生命的非凡。其子黃義仁老師，秉承其志，在書法藝術中，走出自己的風格，將小楷融入繪畫技巧，開創出新的藝術形式，更將書法教育帶入校園，在數位化時代中，仍傳承著漢字文化特有的藝術價值。