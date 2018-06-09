慶端午　魏明谷與身障朋友提前歡度佳節

為讓彰化縣的身心障礙朋友歡度端午佳節，彰化縣政府9日上午在彰化縣體育館辦理「107年彰化縣身心障礙者端午節活動~齊粽一心慶端午」，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起參與此盛會，歡度端午佳節。

魏明谷表示，端午節的民俗活動有吃肉粽、划龍舟，縣府正在舉辦鹿港慶端陽節慶活動，為期30天至6月24日，歡迎大家前往鹿港遊玩，看夜間龍舟賽、隔岸拔河、也有拋繡球民俗趣味活動、踩街、燈會等各項活動。



▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷指出，為了鼓勵身心障礙朋友走出戶外、積極參與社會活動，縣府辦理「107年彰化縣身心障礙者端午節活動~齊粽一心慶端午」，希望藉由活動的舉行讓社會大眾多瞭解身障朋友強韌的生命力，及永不放棄的熱忱，激起大眾對生命的珍視，並促進身心障礙朋友們走入人群，達到社會融合的目的。



▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

活動現場也準備了3,000餘顆粽子送給與會的身心障礙團體及其會員與志工們品嘗；更依循端午節傳統，舉行「午時立蛋好運來」的活動，讓大家一同感受端午傳統氣氛，共享佳節。



▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

現場活動表演內容豐富，包括身心障礙者才藝表演、國樂表演、非洲鼓表演、帶動唱、山地舞表演、二重唱、肚皮舞表演、環保DIY手作體驗、趣味遊戲及政令宣導暨有獎徵答等，並結合社會資源、號召志工團隊佈置活動會場，讓參與者感受濃厚的端午節氣氛。



▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

活動中更表揚愛啟兒滾球女子隊當選2019年阿布達比世界杯國家代表隊，也安排身心障礙團體及傑出身心障礙人士進行才藝表演，以其不凡的生命力向社會大眾展現專業才華，增強自我認同，並激發大眾珍惜生命，愛惜自我和永不放棄的精神。