NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈艾迪頓無安打屠獅 中職第7人三毛獻聲打招呼　齊豫自曝初戀遺憾8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

慶端午　魏明谷與身障朋友提前歡度佳節

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/09 20:00
▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）
▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

為讓彰化縣的身心障礙朋友歡度端午佳節，彰化縣政府9日上午在彰化縣體育館辦理「107年彰化縣身心障礙者端午節活動~齊粽一心慶端午」，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起參與此盛會，歡度端午佳節。


▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷表示，端午節的民俗活動有吃肉粽、划龍舟，縣府正在舉辦鹿港慶端陽節慶活動，為期30天至6月24日，歡迎大家前往鹿港遊玩，看夜間龍舟賽、隔岸拔河、也有拋繡球民俗趣味活動、踩街、燈會等各項活動。


▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

魏明谷指出，為了鼓勵身心障礙朋友走出戶外、積極參與社會活動，縣府辦理「107年彰化縣身心障礙者端午節活動~齊粽一心慶端午」，希望藉由活動的舉行讓社會大眾多瞭解身障朋友強韌的生命力，及永不放棄的熱忱，激起大眾對生命的珍視，並促進身心障礙朋友們走入人群，達到社會融合的目的。


▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

活動現場也準備了3,000餘顆粽子送給與會的身心障礙團體及其會員與志工們品嘗；更依循端午節傳統，舉行「午時立蛋好運來」的活動，讓大家一同感受端午傳統氣氛，共享佳節。


▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

現場活動表演內容豐富，包括身心障礙者才藝表演、國樂表演、非洲鼓表演、帶動唱、山地舞表演、二重唱、肚皮舞表演、環保DIY手作體驗、趣味遊戲及政令宣導暨有獎徵答等，並結合社會資源、號召志工團隊佈置活動會場，讓參與者感受濃厚的端午節氣氛。


▲107年彰化縣身心障礙者端午節活動，彰化縣長魏明谷與縣內身心障礙朋友一起提前歡度端午佳節。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

活動中更表揚愛啟兒滾球女子隊當選2019年阿布達比世界杯國家代表隊，也安排身心障礙團體及傑出身心障礙人士進行才藝表演，以其不凡的生命力向社會大眾展現專業才華，增強自我認同，並激發大眾珍惜生命，愛惜自我和永不放棄的精神。

關鍵字端午節身心障礙立蛋划龍舟國樂表演
黃茂己暨黃義仁書法特展至28日花現大葉！打卡送幸福冰淇淋

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan