地方萬花筒》影／北路里社區發展協會「包粽子比賽」

端午節即將到來，為了讓民眾感受佳節的熱鬧氣氛，彰化縣田中鎮北路里社區發展協會，9日在社區口袋公園舉辦107年端午節親子＆敬老關懷活動，其中最逗趣的是「包粽子比賽」，社區婆婆媽媽分成7組參賽，社區發展協會理事長田春蓮說，參賽選手不僅快手包好一顆顆粽子之外，還加入愛心粽行列，額外再趕工包製愛心粽，分送給轄區內的弱勢團體與族群，希望讓大家開心吃粽過端午。



▲田中鎮北路里社區發展協會辦理「包粽子比賽」，一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，就包出一個有稜有角的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

為進一步引導社區居民瞭解和感受中華傳統節日文化，豐富社區居民的文化生活，北路里社區發展協會舉辦「包粽子比賽」，在理事長田春蓮及立法委員王惠美發號施令下展開，參賽的婆婆媽媽以2人為一組，每組要在限時內包好20顆粽，因此競爭相當激烈，田春蓮說，評分重點除了要看粽子的三個角是否包的紮實、平整外，對於製作過程的衛生注重，也是影響評分的一大關鍵。



▲田中鎮北路里社區發展協會辦理「包粽子比賽」，一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，就包出一個有稜有角的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

王惠美說，包粽子、吃粽子是我們國家的傳統習俗，社區組織包粽子，使更多的居民感受到了濃濃的傳統文化氛圍，體現了互幫互助的傳統美德，是一樁特別有意義的好事。從此次活動，讓居民在比賽中感受端午節的文化內涵。



▲田中鎮北路里社區發展協會辦理「包粽子比賽」，一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，就包出一個有稜有角的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

為讓社區動起來，在社區口袋公園舉辦107年端午節親子＆敬老關懷活動，北路社區發展協會邀請三潭國小太鼓隊和陶笛擔任端午節活動開場表演，讓學童有發揮平日練習成果的舞台，學生表現相當精彩，吸引周邊的路人停下腳步前來欣賞。



▲田中鎮北路里社區發展協會辦理「包粽子比賽」，一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，就包出一個有稜有角的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

「包粽子比賽」在田春蓮的一聲開始，早已做好準備的參賽選手迅速行動起來，粽子葉、糯米經過一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，兩片粽子圈成小漏斗、往裏裝上適度的糯米，一手拉線一手轉粽子，短短10多秒鐘，就包出一個有稜有角的粽子。



▲田中鎮北路里社區發展協會辦理「包粽子比賽」，一群「粽子能手」快、準、巧的包紮，就包出一個有稜有角的粽子。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

田春蓮說，藉由活動也讓大家共同度過了一個美好而祥和的端午節。