修法遏止假新聞 傳播學者盼謹慎

世新大學前校長、媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘表示，假新聞確實是個問題，他一直主張透過事實查證，引導閱聽人做辯證。行政院之前有做「闢謠專區」，整理各部會的澄清文稿，就是一個很好的嘗試。

有鑒於假新聞、假消息猖獗，民進黨立委邱志偉、蘇震清等人，提案修正社會秩序維護法第63條條文，新增未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散布謠言，足以影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

（中央社記者陳至中台北9日電）民主進步黨立委邱志偉等人提案修法，對散播假新聞處以罰則。傳播學者認為，假新聞確實需遏止，但是否要動用到法律手段，政府應謹慎。

但賴鼎銘認為，假新聞的查證，應由中立第三方負責較為妥當，以立法手段遏止假新聞，對言論自由會有干涉的疑慮。台灣好不容易開創言論自由的環境，在世界受到矚目，這是重要資產，必須審慎維護。

台北藝術大學藝術行政與管理所副教授劉蕙苓表示，假新聞確實會危害社會秩序，歐洲國家對此的討論非常多，不過，提到要用法律手段，都會引起爭議。

劉蕙苓認為，現階段比較妥當的作法，還是用NGO（非政府組織）模式來查核假新聞。畢竟如何「認定」假新聞，牽涉到主觀認知和事實等層面，有很大的模糊地帶，尤其是選舉期間，各陣營都常控訴對手製造假新聞。（編輯：管中維）1070609