影／王功漁港清海洋垃圾　慈濟小志工盼重視保護海洋

海洋垃圾何處來？是誰製造的呢？不用懷疑，就是人類。海洋也是需要「呼吸」，為培養學生環境保育觀念與志工服務精神，慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友近百位，9日來到王功漁港碼頭，在兒童班媽媽、阿公、阿嬤，帶領之下，以大手牽小手引導方式，「擁抱海洋、淨其在我」讓愛惜地球海洋生態的教育理念從小紮根，同時呼籲民眾響應淨灘「三好心」活動，身體力行做環保。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

此次淨灘「三好心」活動，主要訴求為一、大手牽小手、齊心護海洋二、無塑心生活、減塑自身起三、清淨在源頭、用心護大地。慈濟推動環保「清淨在源頭」，從愛惜物命出發，鼓勵珍惜資源，並致力於資源回收再製，垃圾減量，進而對大地、對自然產生敬愛。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

彰化快樂兒童班慈濟志工周佩玉指出，兒童班的孩子從三歲到國小六年級，今年響應環保年、世界環境海洋日，選擇在安全範圍海邊淨灘，讓孩子們頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾、這一堂深刻體驗的環境教育課程，讓學員們體會到垃圾輕易的隨手一丟造成生態環境的浩劫，後續清理更是困難。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

周佩玉說，透過一次又一次的淨灘，學會環境保護從自身做起，停止垃圾汙染，更帶動家人朋友一起親海、愛海與守護海洋。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

此次年紀最小的三歲到七十幾歲、第一次到海邊，張素貞阿嬤說沒想到海邊垃圾那樣多同時也呼籲人們垃圾不要隨便亂丟，今天帶孫子、女兒三代同堂一起來，環境教育概念從小紮根。淨灘之後，就可從自己做起除了參與淨灘，也可以從生活中減量使用一次性製品，並做好垃圾回收。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

淨灘過程中，用心撿拾「海洋廢棄物」、細心整理清出的雜物，再篩選出可回收再利用的「回收物」進行分類。淨灘垃圾41公斤寶特瓶、鐵絲可回收物67公斤。



▲慈濟彰化快樂兒童精進班小朋友頂著風，烈日下彎著腰，撿起沙灘上的垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.09）

慈濟基金會志工劉桂梅指出，為防治海洋污染盡一份心力，大愛共伴一起做，避免海洋生物誤食，也減少對環境造成傷害。並期盼能拋磚引玉，呼籲大家到海邊遊玩，不僅要帶走自己的垃圾，在欣賞沿岸美麗夕陽海景的同時也發揮舉手之勞撿起岸際上的垃圾，恢復海岸原本的樣貌，使海洋生態資源能夠永續發展。