三毛獻「聲」加持！　齊豫自曝初戀遺憾

齊豫、潘越雲兩位樂壇天后今（9）晚聯手攻蛋，舉辦 《三個女人的壯闊人生－三毛、齊豫、潘越雲「回聲」演唱會》，為已故作家兼作詞家好友三毛開唱。兩人以「三毛的一生」作為整場演唱會的製作概念，將主題分為「陽光」、「大地」、「水」、「夢田」，希望藉由歌曲串連，詮釋三毛從小時候成長過程到戀愛、離去的故事。

配合「三個女人的壯闊人生」主題，演唱會一開場即以三毛親口說出的口白：「請聽三毛、齊豫、潘越雲的回聲」開啟演唱會，三毛「跨時空」的獻聲讓台下歌迷驚喜不已。

三毛的口白尾音一落，以紅白搭配的澎裙造型氣勢登場的齊豫，偕同全白色削肩小禮服配上民俗風金色飾品、化身埃及風的潘越雲，兩人一出場合唱三毛在《回聲》專輯中的〈謎〉，之後兩人接連演唱三毛填寫的歌曲〈七點鐘〉、〈飛〉、〈今世〉等，藉由歌聲把歌迷拉往30多年前的時光。