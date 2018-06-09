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即時跑馬燈艾迪頓無安打屠獅 中職第7人三毛獻聲打招呼　齊豫自曝初戀遺憾8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

三毛獻「聲」加持！　齊豫自曝初戀遺憾

記者吳雨婕／台北報導2018/06/09 20:29
▲齊豫自爆初戀遺憾。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）
▲齊豫自爆初戀遺憾。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）

齊豫、潘越雲兩位樂壇天后今（9）晚聯手攻蛋，舉辦 《三個女人的壯闊人生－三毛、齊豫、潘越雲「回聲」演唱會》，為已故作家兼作詞家好友三毛開唱。兩人以「三毛的一生」作為整場演唱會的製作概念，將主題分為「陽光」、「大地」、「水」、「夢田」，希望藉由歌曲串連，詮釋三毛從小時候成長過程到戀愛、離去的故事。

配合「三個女人的壯闊人生」主題，演唱會一開場即以三毛親口說出的口白：「請聽三毛、齊豫、潘越雲的回聲」開啟演唱會，三毛「跨時空」的獻聲讓台下歌迷驚喜不已。

三毛的口白尾音一落，以紅白搭配的澎裙造型氣勢登場的齊豫，偕同全白色削肩小禮服配上民俗風金色飾品、化身埃及風的潘越雲，兩人一出場合唱三毛在《回聲》專輯中的〈謎〉，之後兩人接連演唱三毛填寫的歌曲〈七點鐘〉、〈飛〉、〈今世〉等，藉由歌聲把歌迷拉往30多年前的時光。


▲潘越雲登台演唱。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）


▲齊豫在演唱會上提到自己的初戀。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）

齊豫演唱完〈七點鐘〉後，提到剛剛出現的三毛「原聲」：「剛剛三毛已經跟大家打過招呼，這個錄音是無意間發現的。」接著她說，一直以來都覺得「三毛」，是夢想跟愛，但她今天知道了，如果單純有愛與夢想不足以成為三毛，「我覺得她最重要的特質是勇敢。」一時情緒上來，齊豫談到初戀，「當年的暗戀到現在沒改變，就是沒像三毛有勇氣，即使這樣，還是可以想像得到那種壯烈失去的感覺。」

其實這段三毛的原音，是計畫在每個段落中加入三毛口白的滾石唱片，無意間從沒使用過的三毛錄音口白的盤帶發現的，由於這段口白的幾個字從來沒曝光過，竟恰巧與主題吻合，這次因為回聲演唱會而有機會出土。


▲潘越雲（左一）、齊豫（右一）在台北小巨蛋舉辦《回聲》演唱會。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）


▲《回聲》演唱會上以舞者的意象代表三毛。（圖／記者陳明安攝 , 2018.06.09）

此外，演唱會上除了有12000位歌迷朝聖外，藝人朋友包括大導演張艾嘉、綜藝大姐大張小燕、辛曉琪、吳青峰、趙詠華、周蕙、黃韻玲、李建復、邰肇玫、王海玲、林凡、林美秀、王瑞霞、陳明真、裘海正等都慕名而來，三毛家人也都全員出席觀賞。

關鍵字潘越雲齊豫三毛回聲
影／尼坤談女友條件　非「她」不可

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