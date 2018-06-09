虎尾玉米節熱鬧登場　李進勇行銷美味玉米

李進勇表示，玉米屬於虎尾的重要作物，縣府站在疼惜農民的立場，鼓勵消費者踴躍購買雲林出產的玉米，為此公所也規劃一系列精彩的玉米節活動，希望刺激玉米銷量，呼籲消費者多多選購虎尾玉米。

雲林縣正值玉米盛產期，2018虎尾玉米節熱鬧豋場，虎尾鎮公所於9日在下溪六房媽紅壇舉辦玉米節，縣長李進勇、縣議員蔡秋敏、農業處長張鴻猷及虎尾鎮長林文彬等人一同出席行銷優質玉米，並於現場發送水煮玉米，引發民眾熱烈迴響。

李進勇指出，玉米不分季節，全年皆有生產，種植面積近1,000公頃，年產值高達一億多元，是虎尾重要農產，除傳統玉米品種外，近年所推廣有機水果玉米，甜度高，無農藥殘留，可直接食用，廣受消費者喜愛，而雲林的農業要走出自己的特色，除了政府的協助與輔導外，邀請鄉親朋友一同共襄盛舉，支持雲林的農業，一起為雲林的農民加油！



▲縣長李進勇於現場發送水煮玉米，引發民眾熱烈迴響。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

林文彬表示，今年玉米節首次與六房媽組壇結合舉辦，並在紅壇設置大庄遊客中心，提供來自全國各地六房媽祖信徒們更多虎尾旅遊及產業資訊。

本次活動相當精采，除了有玉米品種大會串及示範農家及示範農家婦女表揚之外，還有玉米田體驗導覽，虎尾鎮公所為大力推廣鎮內的玉米，現場特別準備水煮玉米及爆玉米花等創意料理給各位民眾試吃等活動，讓現場民眾大啖玉米，達到最佳宣傳效果。