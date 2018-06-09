影／稻江學院辦畢典　新住民同學受光彩

張淑中表示，為了要給全體學士班和碩士班畢業同學們，特別的祝福與驚喜，特地邀請在台大法律系的同班同學，包括內政部部長葉俊榮在內等10多位包含知名律師、醫師、檢察官、法官、法院院長、大學教授、中央研究院研究員、民間大企業董事長、公營企業領導階層，以及政府高層人士等等組成的「台大法律貴賓團」，到校全程參加稻江的畢業典禮，給予所有畢業同學們「百分百」的祝福。

稻江科技暨管理學院今(9)日上午由校長張淑中博士主持，隆重舉行「106學年度畢業典禮」。畢業典禮首開先例，以「稻江新住民之光」 為主題，並由張淑中邀請到內政部部長葉俊榮博士，為畢業生公開致詞勉勵及頒獎祝福，同時引人注目的邀請到「台大法律貴賓團」等一起共襄盛舉，為今年度的畢業典禮增添光彩。

稻江指出，為了彰顯稻江學院在高等教育上的社會責任，今年畢業典禮特別以「稻江新住民之光」 為主題，表揚來自越南與中國大陸的6位努力上進、勤學奮鬥的新住民同學。分別是法律學程的畢業生的曾女香、美容學程的顏瑋軒、肖瀟、時尚設計學系的楊育玲，及社會工作學系的林麗瓊、 陳民桂等6位新住民同學。

稻江公開讚揚新住民畢業的同學，除了認同台灣，積極融入台灣生活，還能夠利用時間，不斷的自我成長、吸收專業新知，為自己的未來開創出更加精采、浩瀚的人生，殊值大家學習及讚嘆，確為「 新住民之光」，所以今年的畢業典禮即以「稻江新住民之光」主題。

6位表現傑出的新住民畢業同學，除了要克服不同的語言與族群問題等適應上的種種困境，想方設法在台灣落地生根外，還必須辛苦的深入瞭解台灣在地的風俗民情、學習一技之長；因為肯吃苦，如今她們都能在各自的領域，傑出、專業且亮眼的表現 。稻江說，曾女香同學目前是台灣合格的越語導遊與法院翻譯員、顏瑋軒同學是經營服飾的網拍達人、肖瀟同學是國內外知名紋繡大賽的常勝軍、楊育玲同學在學期間考取了勞動部多項乙級專業證照，另有林麗瓊、陳民桂等2位同學，曾多次榮獲全國長期照護設計賽大獎。

稻江的新住民畢業同學們，9日在畢業典禮上受到肯定與讚賞，並從內政部葉俊榮部長的手中接受「稻江新住民之光」的榮耀表揚，可謂實至名歸。