傳台農發香蕉貨源不明 農委會：中傷的謠言

農委會指出，對於這種惡意中傷的謠言與報導，深表遺憾與譴責，呼籲各界共同支持台灣香蕉，不要再以不實的言論或報導來刻意中傷辛苦的蕉農與貿易公司。

農委會發出新聞稿表示，農委會副主委黃金城才與立法委員莊瑞雄等人一同參加在屏東南州果樹產銷班集貨場舉辦的香蕉外銷中東封櫃活動，欣見屏東高品質的香蕉出口，更肯定台農發公司在積極開拓香蕉外銷市場的努力。

（中央社記者余曉涵台北9日電）行政院農業委員會今天表示，有關媒體報導台農發成立至今，香蕉貨源來源不明，是惡意中傷的謠言與報導，農委會深表遺憾與譴責。

農委會說，台農發公司的成立是為了協助台灣農產品建構穩定的供貨量及安全可信賴的品質，強化外銷供應鏈，與國外市場通路建立多元合作關係，促使台灣農業往高值化升級。

農委會指出，台農發去年在香蕉研究所的協助下，運用保鮮技術讓香蕉到貨品質穩定，繼而催熟轉色優良，成功將台灣香蕉出口到杜拜；今年6月起也將繼續出口10個貨櫃的香蕉至中東，開拓台灣香蕉的外銷新興市場。

農委會近年積極鼓勵出口業者辦理台蕉外銷日本、中國大陸與中東市場的促銷活動，將可望出口1000公噸香蕉，紓解國內香蕉盛產情況。

農委會說，近來香蕉價格也逐漸回升，產地外銷青香蕉收購價已回穩至每公斤新台幣12元以上，內銷青香蕉合格品價格則為每公斤6至8元，台北果菜批發市場的香蕉價格也維持在每公斤12元以上。（編輯：管中維）1070609