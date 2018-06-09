嚴德發再探視秦良丰 感謝激勵全體官兵士氣

（中央社記者劉麗榮台北9日電）陸軍航空特戰指揮部上兵秦良丰因執行傘訓任務受傷，國防部長嚴德發今天再度前往台中童綜合醫院探視，感謝秦良丰在漢光演習執行任務堅持到底的精神，激勵了全體官兵的士氣。

陸軍航空特戰指揮部特戰三營5月17日在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲的秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情趨於穩定。

國軍漢光34號演習7日在台中清泉崗基地進行反空機降作戰演練，為了重整航特部官兵的信心，航特部指揮官張宗才少將身先士卒，親自率領200名特戰官兵，順利完成傘兵空降清泉崗的演習任務。以行動證明航特部官兵的精實訓練，也彰顯對保傘連的信任。