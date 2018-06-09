響應世界海洋日　雲林減塑再利用

活動現場由李縣長頒發獎狀勉勵今年度參與環保署舉辦的「美麗海灣 無塑海洋」全國繪圖比賽中獲獎學生，並和與會嘉賓共同清除裝置藝術上之垃圾進行揭幕及宣示儀式，透過實際行動還地球及海洋一片潔淨，並誓言將以身作則守護我們的海洋環境。

雲林縣環境保護局為響應世界海洋日及喚起大眾保護海洋環境的意識，今(9)日上午由雲林縣長李進勇率領水環境巡守隊、學校、企業、民間團體、環保義志工等約300人，於萡子寮漁港舉辦107年雲林縣世界海洋日活動「減塑再利用 海洋HOLD力勇」，行政院環保署環境督察總隊中區督察大隊副大隊長施勝鈞、海洋委員會海巡署中部分署第四岸巡隊隊長邱仁道、環保局代理局長張喬維、縣議會副議長蘇俊豪、縣議員黃淑玲等人到場共襄盛舉。



▲縣長李進勇率領水環境巡守隊、學校、企業、民間團體、環保義志工等約300人，於萡子寮漁港舉辦107年雲林縣世界海洋日活動。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

縣長李進勇表示，海洋垃圾多數由人為產生，於陸地經隨意棄置的垃圾，經洋流、季風輸送至各處，台灣周遭的海洋廢棄物，主要來自「日常生活塑膠製品」與「漁業廢棄物」兩大類，為能有效解決漁業廢棄物問題，今年縣府也結合在地台塑企業將於三條崙漁港設置海洋資源回收站，針對漁業廢棄物進行回收再利用，並將由海洋巡守隊成員進行後續管理，相信定能對本縣漁業廢棄物回收起宣導之效。



▲縣長李進勇頒發獎狀勉勵今年度參與環保署舉辦的「美麗海灣 無塑海洋」全國繪圖比賽中獲獎學生。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

環保局除了以海洋廢棄物進行裝置藝術，供民眾拍照打卡，另邀請環球科技大學利用廢棄物製作華服進行環保時尚走秀，活動會場並由海洋委員會海巡署中部分署第四岸巡隊協助岸際及海域活動範圍安全戒護，現場也由潛水人員潛水至港區水域中進行海底淨海作業，打撈起的垃圾進行分類、秤重、紀錄及分析。



▲縣長李進勇向民眾宣導世界海洋日活動，受民眾熱烈迴響。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

為了讓民眾習慣無論何時何地都能進行源頭減量及資源回收，今年海洋節除淨海活動外，亦設置有行動資收站，所有活動攤位皆未使用一次性餐具及用品，活動辦理期間於環保宣導攤位闖關成功者，即能免費兌換環保好禮，活動會場民眾參與反應熱烈。



▲環保宣導攤位闖關成功者，即能免費兌換環保好禮，活動會場民眾參與反應熱烈。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.06.09）

環保局代理局長張喬維表示，希望藉由此次活動的小成果，帶動更大的力量，喚起環境保育意識，從而改變民眾生活行為，維護海洋的自然面貌，也希望參與活動的鄉親朋友們，一同加入「不塑之客」的行列，從減少使用一次性塑膠用品開始，共同保護我們賴以生存的環境。