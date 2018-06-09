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劍青檢改週年 推動檢察總長普選制

中央社2018/06/09 20:33
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北9日電）檢察官改革團體「劍青檢改」今天晚間舉辦週年茶會，回顧過去一年的改革成績，並表示將推動檢察首長普選，長程目標則是建立基層檢察官直選檢察總長的重大制度。

劍青檢改發布新聞稿表示，檢方長久以來的弊病遭社會強烈指責，司法環境面臨空前挑戰，一群懷抱改革理想的年輕世代檢察官，與默默致力體系內改革的資深檢察官，去年6月10日齊聚台北市劍潭青年活動中心。

新聞稿指出，這場活動號召將近700名檢察官，共同推動檢察官內部民主化運動，因而名為劍青檢改，除紀念檢察界不同世代首次在劍潭青年活動中心聚會，更象徵檢察官手握公平正義之劍，環抱青壯熱血之心。

劍青表示，國家需要獨立、專業的檢察官，而非受升官圖宰制、政治操控的檢察官，因此，主任檢察官票選制度是劍青的首要任務，由基層檢察官決定主任人選，瓦解政治力的壓迫與干預。

劍青另指出，除了獨立性，檢察官更需要專業能力，因此，推動一二審輪調制度，法務部雖未接納基層期盼的版本，但總算邁出艱難的第一步，劍青同時持續監督全國地檢署主任檢察官票選與一二審輪調。

新聞稿還提到，改革腳步永不停歇，短程目標是推動主任票選，中程目標是推動檢察首長票選，長程目標則是建立基層檢察官直選檢察總長的重大制度。

劍青期待未來總統任命檢察總長時，以檢察官普選結果為依歸，避免再發生檢察首長為政治服務、違背偵查不公開、接受關說、違法指示檢察官起訴或不起訴，也期望朝檢察首長年輕化努力，翻轉保守威權思維。

身兼劍青成員的台北地方檢察署檢察官陳宗元則表示，改革重點還包括改善一二審辦案環境、二審自為辦案、與警調基層座談、與辯護人交流等，並預計於 8月舉辦全國性的不起訴處分實務研討會。（編輯：梁君棣）1070609

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