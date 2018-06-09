陳其邁橋頭、仁武傾聽之旅　鄉親喊大團結

立委邱志偉在橋頭場表示，過去向中央水利署爭取約五億經費解決北高雄淹水的問題，並爭取到2.8億經費，將連接高雄大學、藍昌商圈間的交通要道橋頭區甲樹路拓寬。他強調經濟要同步發展，橋頭第二科學園區需加速完成，吸引國際大廠進駐，透過廠商投資，增加就業機會。

高雄市長參選人、立委陳其邁本週六仍馬不停蹄，前往橋頭區農會、仁武區鄉民花園舉辦「智慧城市 經濟首都」傾聽之旅。陳其邁表示，未來將在菊姊的施政基礎之上，全力發展橋頭、仁武地區，加速縫合城鄉差距。在場支持者均高喊大團結要勝選！「議會過半，議員紅不讓」！



▲陳其邁傾聽之旅，前高雄縣長余政憲、立委邱志偉、許智傑、林岱樺等人出席力挺。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.09）

陳其邁表示，橋頭是民主聖地，陳菊市長任內對橋頭用心很深，未來，橋頭新市鎮要做橋頭科學園區，吸引高科技產業進駐，從台南南科、高雄岡山螺絲、航太聚落、路竹科學園區，連接到楠梓加工區、楠梓中油五輕的兩百多公頃土地打造綠能產業，形成北高雄產業鏈。

陳其邁提到日前台積電創辦人張忠謀說，全力支持台灣、台積電要根留台灣，去年台積電設廠在台南科學園區，這對台灣半導體技術聚落的凝聚及提升非常重要。台灣過去在新竹、台中有科學園區，現在台南跟高雄會是下一波引領科技產業發展的重要城市。陳其邁希望串聯各區至橋頭的道路及國道完善規劃，能讓橋頭成為副都心。

立委許智傑在仁武場表示，舊高雄縣、市，必須均衡發展，陳菊市長的「高高平」理想，需要陳其邁延續下去。立委林岱樺則表示陳其邁讓她「揪甘心」，把「城鄉差距」放在心上，讓高雄縣市在陳菊市長的基礎之上持續發展，立委們都拜託讓陳其邁高票當選市長。



▲陳其邁希望加速仁武產業園區的推動，讓周邊工廠可以進駐。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.09）

陳其邁表示，市府在仁武區有很多交通及水利建設，包括鼎金交流道系統鼎力匝道及北上匝道，以及提高仁武聯外交通的便利性。並且設置了八卦里、北屋、獅龍溪滯洪池，大幅改善在地淹水問題，陳其邁希望加速仁武產業園區的推動，讓周邊工廠可以進駐，促進在地產業群聚及轉型。目前台塑公司已啟動仁武廠的轉型計畫，並將成立AI工業4.0研發中心，配合附近仁大工業區轉型，加速綠能產業發展。陳其邁也提到，他也跟林岱樺委員在國會推動促進產創條例修法，讓政府對產業的升級提供各項協助，加速仁武在地產業轉型。

陳其邁強調，仁武這幾年人口成長最為快速，現在仁武區跟三民區的差距愈來約小。但生育率下降已是國安危機，未來他也會推動教托一貫整合，增加托育補助，幼教補助年齡向下延伸，公私協力達成平價化、普及化育兒照護。

今日有前高雄縣長余政憲、立委邱志偉、許智傑、林岱樺、議員翁瑞珠、沈英章、邱俊憲、林芳如、張勝富，市議員參選人江瑞鴻、黃秋媖、陳政聞議員代表、高閔琳議員代表、橋頭區農會理事長、里長主席詹嘉郁、高雄農田水利會秘書李茂源、仁武農會總幹事鄭獻清，仁武里長主席許有長、調解會主席唐坤鋒、前仁武鄉長劉龍泉、地方里長、社區理事長及宮廟執事等人出席力挺。