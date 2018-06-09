逆天女神們最強基因　星二代美出新高度

每個世代都有自己專屬的女神，細數華人圈「那些年我們一起追的女神」，無疑就是港星邱淑貞、名模琦琦以及歌后李翊君，十幾年過去，女神們紛紛進入婚姻，令人好奇媽媽們的逆天神基因，是否遺傳到女兒身上？《NOWnews》特別為讀者找來這些星二代的近照，令人驚訝，不僅不遜色，反而美出新高度。

邱淑貞愛女 受封港台最美星二代

港星邱淑貞結婚後逐漸淡出演藝圈，前陣子因為大女兒沈月驚人美貌，又在網路上引發一波熱議，沈月完美承襲媽媽的驚人美貌，一雙會說話的大眼睛加上小巧瓜子臉，與駐顏有術的媽媽站在一起，兩人宛若一對姊妹花，一點都不像是母女檔。