逆天女神們最強基因　星二代美出新高度

每個世代都有自己專屬的女神，細數華人圈「那些年我們一起追的女神」，無疑就是港星邱淑貞、名模琦琦以及歌后李翊君，十幾年過去，女神們紛紛進入婚姻，令人好奇媽媽們的逆天神基因，是否遺傳到女兒身上？《NOWnews》特別為讀者找來這些星二代的近照，令人驚訝，不僅不遜色，反而美出新高度。
邱淑貞愛女 受封港台最美星二代
港星邱淑貞結婚後逐漸淡出演藝圈，前陣子因為大女兒沈月驚人美貌，又在網路上引發一波熱議，沈月完美承襲媽媽的驚人美貌，一雙會說話的大眼睛加上小巧瓜子臉，與駐顏有術的媽媽站在一起，兩人宛若一對姊妹花，一點都不像是母女檔。
▲沈月被封港台最美星二代。（圖／翻攝自沈月IG , 2018.6.9）
▲沈月完全複製媽媽神美貌。（圖／翻攝自沈月IG , 2018.6.9）
琦琦、任達華愛女 14歲擁有逆天長腿
超級名模琦琦與港星任達華婚後相當幸福，兩人的女兒任晴佳結合明星爸媽的優點，不僅擁有一雙會說話的大眼睛，更散發甜美少女氣息，琦琦有時會在微博分享愛女的生活照或旅遊美照，粉絲總是相當驚豔，直呼甜美長相根本「完全拷貝」父母的優良基因。
▲任晴佳擁有一雙大眼睛。（圖／翻攝自琦琦微博 , 2018.6.9）
▲琦琦時常在臉書曬愛女生活照。（圖／翻攝自琦琦微博 , 2018.6.9）
李翊君、檢場愛女 甜美五官超吸睛
歌后李翊君與藝人檢場婚後幸福，育有愛女香奈兒，香奈兒日前以戲劇作品《我和我的四個男人》正式出道，劇中可愛逗趣的表現，讓人印象深刻，尤其一雙彷彿會說話的眼睛，總是深深吸引觀眾的目光。
▲香奈兒有雙會說話的眼睛。（圖／翻攝自香奈兒IG , 2018.6.9）
▲香奈兒複製媽媽李翊君的美貌。（圖／翻攝自香奈兒IG , 2018.6.9）