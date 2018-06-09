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中央社

中俄等領袖齊聚上合組織峰會 商討貿易核協議

中央社2018/06/09 21:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社青島9日綜合外電報導）中國國家主席習近平今晚為2天的區域安全峰會主持開幕式，出席會議國家包括俄羅斯、伊朗和中國其他盟邦。此時因貿易問題以及美國退出伊朗核子協議，而致與會各國對美緊張關係升高。

法新社報導，相關國家領袖昨天紛紛抵達青島，出席第18屆年度上海合作組織（Shanghai CooperationOrganisation）峰會，街上滿是防彈車。此區域安全組織由中俄主導。

除中俄外，上合組織會員國還包括4個前蘇聯中亞共和國、巴基斯坦和印度。伊朗則是觀察員。

中國當局為各國元首清空道路，包括俄國總統蒲亭和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）。

巴基斯坦總統胡笙（Mamnoon Hussain）和印度總理莫迪（Narendra Modi）也將出席峰會。

根據官方時程，習近平今晚將在開幕宴會發表演說。

美國空軍戰爭學院（US Air War College）國際安全研究教授墨菲（Dawn Murphy）表示，美國退出伊朗核協議後，「上合組織各國可能會給伊朗會員身分，以展現（對伊朗）及核協議的支持」。

墨菲表示，美國總統川普的民族主義式「美國優先」政策使「反全球化高漲，並使全球多邊經濟制度承受到壓力」，因此貿易、投資與合作發展也將成為峰會主題。

她並說，由於中國爭取各國參與一帶一路全球基礎建設計畫，上合組織國家也可能商討設立共同自由貿易區的可能性。

中國公安部國際合作局局長廖進榮則表示，會中也將談及區域安全議題，因為恐怖主義是上合組織面臨的最重大安全挑戰。（譯者：蔡佳伶/核稿：張佑之）1070609

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