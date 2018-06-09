中俄等領袖齊聚上合組織峰會 商討貿易核協議

（中央社青島9日綜合外電報導）中國國家主席習近平今晚為2天的區域安全峰會主持開幕式，出席會議國家包括俄羅斯、伊朗和中國其他盟邦。此時因貿易問題以及美國退出伊朗核子協議，而致與會各國對美緊張關係升高。

法新社報導，相關國家領袖昨天紛紛抵達青島，出席第18屆年度上海合作組織（Shanghai CooperationOrganisation）峰會，街上滿是防彈車。此區域安全組織由中俄主導。

除中俄外，上合組織會員國還包括4個前蘇聯中亞共和國、巴基斯坦和印度。伊朗則是觀察員。