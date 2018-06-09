大馬海外華文書市 台灣館展現本土文化盛宴

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞海外華文書市今天開幕，以「閱讀星際，行旅書海」為主題的台灣館不僅展出本土特色書籍，還規劃作家對談，另以數位多媒體載具閱讀方式等，引領讀者享受一場文化饗宴。
「第13屆馬來西亞海外華文書市」規模較去年更大，有775個參展單位，除了東道主馬來西亞外，還包括台灣、中國、香港、英國、美國、加拿大、澳洲及新加坡出版社和參展商。現場分別設有中文館、英文館、文娛館及新增的數位館。
駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平在台灣館開幕儀式上，贈書予馬來西亞博特拉大學及長頸鹿故事館，象徵台馬文化交流不斷。
今年台灣館特別規劃了「作家交流活動」，邀請台灣與馬來西亞當地知名作家或人士進行文學相關主題對談，台灣作家方面有張西、亞榮隆‧撒可努、阮光民、王浩一等人，而馬來西亞作家代表有曾毓林、永樂多斯、許裕全、周若鵬及許友彬等人。
另外，書展也規劃了作家主舞台活動、台馬文學論壇與台馬出版暨版權交流論壇等系列活動。
值得一提的是，台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單以數位多媒體載具閱讀方式，呈現台灣出版科技化的成果。
台灣館也盼望透過書展將台灣文學介紹給馬來西亞讀者，並透過閱讀、影像，全方位感官領略台灣人文與文學的深厚底蘊，行銷台灣多元文化風貌。（編輯：高照芬）1070609