NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宏泰創辦人林堉璘辭世　享壽83歲文青系女神曝光了　竟神似新垣結衣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

大馬海外華文書市 台灣館展現本土文化盛宴

中央社2018/06/09 21:12
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞海外華文書市今天開幕，以「閱讀星際，行旅書海」為主題的台灣館不僅展出本土特色書籍，還規劃作家對談，另以數位多媒體載具閱讀方式等，引領讀者享受一場文化饗宴。

「第13屆馬來西亞海外華文書市」規模較去年更大，有775個參展單位，除了東道主馬來西亞外，還包括台灣、中國、香港、英國、美國、加拿大、澳洲及新加坡出版社和參展商。現場分別設有中文館、英文館、文娛館及新增的數位館。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平在台灣館開幕儀式上，贈書予馬來西亞博特拉大學及長頸鹿故事館，象徵台馬文化交流不斷。

今年台灣館特別規劃了「作家交流活動」，邀請台灣與馬來西亞當地知名作家或人士進行文學相關主題對談，台灣作家方面有張西、亞榮隆‧撒可努、阮光民、王浩一等人，而馬來西亞作家代表有曾毓林、永樂多斯、許裕全、周若鵬及許友彬等人。

另外，書展也規劃了作家主舞台活動、台馬文學論壇與台馬出版暨版權交流論壇等系列活動。

值得一提的是，台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單以數位多媒體載具閱讀方式，呈現台灣出版科技化的成果。

台灣館也盼望透過書展將台灣文學介紹給馬來西亞讀者，並透過閱讀、影像，全方位感官領略台灣人文與文學的深厚底蘊，行銷台灣多元文化風貌。（編輯：高照芬）1070609

中俄等領袖齊聚上合組織峰會...紙風車藝術卡車展開巡演 柯...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan