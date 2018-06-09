大馬海外華文書市 台灣館展現本土文化盛宴

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞海外華文書市今天開幕，以「閱讀星際，行旅書海」為主題的台灣館不僅展出本土特色書籍，還規劃作家對談，另以數位多媒體載具閱讀方式等，引領讀者享受一場文化饗宴。

「第13屆馬來西亞海外華文書市」規模較去年更大，有775個參展單位，除了東道主馬來西亞外，還包括台灣、中國、香港、英國、美國、加拿大、澳洲及新加坡出版社和參展商。現場分別設有中文館、英文館、文娛館及新增的數位館。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表章計平在台灣館開幕儀式上，贈書予馬來西亞博特拉大學及長頸鹿故事館，象徵台馬文化交流不斷。