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影／英雄聯盟一起拯救海洋　拯救生態危機

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/09 23:06
▲嘉義縣政府組英雄聯盟淨化海洋生態。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.09)
▲嘉義縣政府組英雄聯盟淨化海洋生態。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.09)

嘉義縣政府環保局對海洋污染危害生態情形相當重視，近年來，積極投入各項海洋污染治理工作，今(9)日又組成「英雄聯盟」，並結合海巡署、嘉義縣水上救生協會、嘉義縣救難協會、嘉義縣體育會水中運動委員會等13個單位共同辦理「英雄聯盟，即刻救援行動」的淨灘、淨海活動。

嘉義縣擁有豐富的海洋生態，也是全台最重要牡蠣養殖區，只是因為人類製造的廢棄物不斷流入大海，已經造成海洋生態及海洋環境巨大的衝擊與危機。環保局號召各路的超級英雄，一起對抗海洋污染，於布袋港海風長堤上演「英雄聯盟：海洋之戰」環保短劇，有消防局特搜人員飾演超人及蜘蛛人於布新橋上垂降至地面，有水上摩托車及水上鋼鐵人，在海面上飛耀，另有美國隊長、黑暗騎士、雷神索爾等英雄人物登台演出，精彩的行動無非是要讓民眾留下深刻印象，一起重視海洋生態的維護。

環保局更動員30名潛水員清除沈入海底的垃圾，再加上200名環保志工一起對布袋遊艇港旁淨灘；還有40名教師帶領350名民眾到東石海海的外傘頂洲，從海上檢視沿海的環境變遷，並以實際行動，強力清除海洋垃圾，捍衛海洋生態。

嘉義縣政府今日淨灘、淨海活動計清除1,529個、約1,316公斤的海洋垃圾，以生活垃圾數量63.6%為最多，漁業與休閒釣魚垃圾34%次之；秘書長顏旭明表示，海洋生物因塑膠垃圾遭受危機，經由食物鏈威脅到每個人的健康，而海洋環境還需要你我長期共同保護。


▲嘉義縣政府淨化海洋生態行動。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.09)


▲嘉義縣政府英雄聯盟不只淨灘更淨海。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.06.09)

 

 

關鍵字嘉義縣政府環保局海洋污染英雄聯盟海洋之戰
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