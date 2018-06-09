紙風車藝術卡車展開巡演 柯文哲賞火舞

（中央社記者陳妍君台北9日電）紙風車藝術卡車今晚到台北市信義國小，由台灣特技團與「即將成真火舞團」帶來大型繞場開台秀，為將在桃園、花蓮、南投登場的巡演拉開序幕，台北市長柯文哲也到場觀賞演出。
晚上開場時，現場就已滿座，社區居民與家長帶著小朋友觀賞表演，笑聲、掌聲與驚嘆、吶喊聲不斷。
柯文哲致詞表示，紙風車劇團多年前開始推廣「文化下鄉」，這也要感謝許多企業捐款，讓紙風車到各地表演，特別是較偏鄉的地方，小朋友比較沒有機會看到這類表演。因此，他主張文化下鄉，讓每個小朋友有機會看到藝術表演，而不是一定要到兩廳院、中正紀念堂才看得到。
紙風車文教基金會指出，「即將成真火舞團」召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成實力堅強的火舞團隊，2015年成為新加坡選秀節目「亞洲達人秀」台灣代表，去年還登上中國中央電視台春節聯歡晚會演出。
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程2014年開跑，至今與23個表演團隊深入台灣19個縣市、105個鄉鎮市區、累積140場演出，吸引近20萬民眾觀賞。
「即將成真火舞團」今年首度加入紙風車藝術卡車巡演行列，跟台灣特技團和畫上唐吉軻德的新造型藝術卡車，一起演出「炫技魅火．幻變金剛」大型開台秀。
台灣特技團從藝術卡車開跑至今，已演出近40場，每位團員都是接受10多年嚴格訓練的專業特技表演者；為了今晚的演出，兩個專業團隊歷經一個多月的共同會議及排練，為觀眾帶來結合火技、武術、舞蹈的火焰劇場。
接下來的5場演出，將於桃園、花蓮、南投登場，場次詳情可上「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」網站查詢。（編輯：梁君棣）1070609