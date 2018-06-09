NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈宏泰創辦人林堉璘辭世　享壽83歲文青系女神曝光了　竟神似新垣結衣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

紙風車藝術卡車展開巡演 柯文哲賞火舞

中央社2018/06/09 21:18
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北9日電）紙風車藝術卡車今晚到台北市信義國小，由台灣特技團與「即將成真火舞團」帶來大型繞場開台秀，為將在桃園、花蓮、南投登場的巡演拉開序幕，台北市長柯文哲也到場觀賞演出。

晚上開場時，現場就已滿座，社區居民與家長帶著小朋友觀賞表演，笑聲、掌聲與驚嘆、吶喊聲不斷。

柯文哲致詞表示，紙風車劇團多年前開始推廣「文化下鄉」，這也要感謝許多企業捐款，讓紙風車到各地表演，特別是較偏鄉的地方，小朋友比較沒有機會看到這類表演。因此，他主張文化下鄉，讓每個小朋友有機會看到藝術表演，而不是一定要到兩廳院、中正紀念堂才看得到。

紙風車文教基金會指出，「即將成真火舞團」召集台灣火舞比賽歷屆冠軍，組成實力堅強的火舞團隊，2015年成為新加坡選秀節目「亞洲達人秀」台灣代表，去年還登上中國中央電視台春節聯歡晚會演出。

紙風車台灣鄉村卡車藝術工程2014年開跑，至今與23個表演團隊深入台灣19個縣市、105個鄉鎮市區、累積140場演出，吸引近20萬民眾觀賞。

「即將成真火舞團」今年首度加入紙風車藝術卡車巡演行列，跟台灣特技團和畫上唐吉軻德的新造型藝術卡車，一起演出「炫技魅火．幻變金剛」大型開台秀。

台灣特技團從藝術卡車開跑至今，已演出近40場，每位團員都是接受10多年嚴格訓練的專業特技表演者；為了今晚的演出，兩個專業團隊歷經一個多月的共同會議及排練，為觀眾帶來結合火技、武術、舞蹈的火焰劇場。

接下來的5場演出，將於桃園、花蓮、南投登場，場次詳情可上「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」網站查詢。（編輯：梁君棣）1070609

大馬海外華文書市 台灣館...發揚陣頭文化 九天團長7月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan