紙風車藝術卡車展開巡演 柯文哲賞火舞

（中央社記者陳妍君台北9日電）紙風車藝術卡車今晚到台北市信義國小，由台灣特技團與「即將成真火舞團」帶來大型繞場開台秀，為將在桃園、花蓮、南投登場的巡演拉開序幕，台北市長柯文哲也到場觀賞演出。

晚上開場時，現場就已滿座，社區居民與家長帶著小朋友觀賞表演，笑聲、掌聲與驚嘆、吶喊聲不斷。

柯文哲致詞表示，紙風車劇團多年前開始推廣「文化下鄉」，這也要感謝許多企業捐款，讓紙風車到各地表演，特別是較偏鄉的地方，小朋友比較沒有機會看到這類表演。因此，他主張文化下鄉，讓每個小朋友有機會看到藝術表演，而不是一定要到兩廳院、中正紀念堂才看得到。