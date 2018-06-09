發揚陣頭文化 九天團長7月可望取得博士學位

（中央社記者趙麗妍台中9日電）九天民俗技藝團長許振榮今天從朝陽科大企管系台灣產業策略發展博士班畢業，7月若通過口試可望取得博士學位，他40歲重拾書本，只為改變部分人士的刻板印象，發揚陣頭文化。

許振榮成立九天民俗技藝團，專門收容中輟孩子，訓練他們打鼓發洩精力，給予一技之長，幾年前因為電影「陣頭」提升知名度，熱血的鼓聲，打動人心，讓更多人對九天民俗技藝團的印象更為深刻，也使陣頭文化開始受到重視。

許振榮告訴中央社記者表示，許多民眾對陣頭文化有負面的刻板印象，許多專家學者也不認同陣頭是表演藝術，12年前他為申請表演經費到文建會受審，和專家學者溝通時出現「鴻溝」，讓他飽受委屈。