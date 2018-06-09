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發揚陣頭文化 九天團長7月可望取得博士學位

中央社2018/06/09 21:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）九天民俗技藝團長許振榮今天從朝陽科大企管系台灣產業策略發展博士班畢業，7月若通過口試可望取得博士學位，他40歲重拾書本，只為改變部分人士的刻板印象，發揚陣頭文化。

許振榮成立九天民俗技藝團，專門收容中輟孩子，訓練他們打鼓發洩精力，給予一技之長，幾年前因為電影「陣頭」提升知名度，熱血的鼓聲，打動人心，讓更多人對九天民俗技藝團的印象更為深刻，也使陣頭文化開始受到重視。

許振榮告訴中央社記者表示，許多民眾對陣頭文化有負面的刻板印象，許多專家學者也不認同陣頭是表演藝術，12年前他為申請表演經費到文建會受審，和專家學者溝通時出現「鴻溝」，讓他飽受委屈。

「讀書才能改變」許振榮受到恩師台中教育大學副教授林茂賢的鼓勵，讓他決定重拾書本。

「第一天踏入校園就後悔了」許振榮說，走進校園，身旁都是20多歲的小毛頭，他都40歲了該如何和這些人一起唸書；但因他曾在媒體前昭告天下要唸到博士，死要面子的個性，讓他只能咬牙唸下去。

當工作、課業兩頭燒，許振榮一度想要中斷求學路，但當時兒子剛好考上國立台北藝術大學，為了以身作則，只好繼續唸下去，他也要求團內的一級幹部都要唸到博士，他說，「跟著我讀就對了」。

7月若通過口試取得博士學位後，許振榮最盼望的就是到中央部會和專家學者們討論，陣頭到底是不是表演藝術，他要求將陣頭列入國家扶植表演藝術之一，希望透過一己之力，發揚陣頭文化。（編輯：施燕飛）1070609

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