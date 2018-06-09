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紙間現實 設計師穆勒首度來台辦展

中央社2018/06/09 21:28
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北9日電）面對數位浪潮，誠品書店今年與大日本印刷株式會社（DNP）合作，邀請曾任國際平面設計聯盟（AGI）主席設計師拉什‧穆勒首度來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展。

拉什‧穆勒（Lars Muller）是瑞士平面設計圈的領航人物之一，在國際出版界也占有一席之地。1983年創辦同名出版社Lars Muller Publishers，專注於建築、設計、字型排版、藝術、攝影各領域與社會議題相關書籍，迄今已出版超過800本書。

他的多本出版作品，長期被列入哈佛大學設計學院學生必讀書單，美國建築設計界重量級刊物METROPOLIS也多次推薦閱讀。2015年起，穆勒以「紙間現實：回應真實的設計」開始全球巡迴展出，繼京都、東京、上海後，首次來到台灣。

這次穆勒首度來台開展，精選展出超過百本建築、設計、攝影、藝術領域出版作品，包括為普立茲克建築獎得主王澍設計、2012年獲「瑞士最美書」肯定的”Imagining the House”，由當代知名建築師札哈‧哈蒂設計理念發想，創作出精裝立體書封的”Zaha Hadid- Space for Art”。

「紙間現實：回應真實的設計」即日起至18日，在誠品信義店展出百本穆勒經典裝幀作品，並優先為台灣讀者帶來三本2018年新書，首度曝光尚未發行的作品，邀請觀展讀者自由翻閱，一睹「瑞士最美書」「國際最佳書封」「水泥書衣」等特色展品。（編輯：管中維）1070609

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