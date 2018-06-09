紙間現實 設計師穆勒首度來台辦展

（中央社記者鄭景雯台北9日電）面對數位浪潮，誠品書店今年與大日本印刷株式會社（DNP）合作，邀請曾任國際平面設計聯盟（AGI）主席設計師拉什‧穆勒首度來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展。

拉什‧穆勒（Lars Muller）是瑞士平面設計圈的領航人物之一，在國際出版界也占有一席之地。1983年創辦同名出版社Lars Muller Publishers，專注於建築、設計、字型排版、藝術、攝影各領域與社會議題相關書籍，迄今已出版超過800本書。

他的多本出版作品，長期被列入哈佛大學設計學院學生必讀書單，美國建築設計界重量級刊物METROPOLIS也多次推薦閱讀。2015年起，穆勒以「紙間現實：回應真實的設計」開始全球巡迴展出，繼京都、東京、上海後，首次來到台灣。