女兒爆哭喊「為什麼阿嬤不愛我」　霸氣媽怒槓婆婆網讚爆

雖說男孩女孩一樣好，但部分長輩仍有「重男輕女」的觀念，一名女網友透露，日前她在遠端監控聽到女兒的哭聲，才發現原來重男輕女的婆婆抱著兒子看電視，卻要女兒收玩具，讓女兒委屈地哭喊「為什麼阿嬤都不愛我？」
該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，日前自己在廚房煮晚餐，趁著空檔開遠端監控看 2 個孩子的情況，結果卻聽見 4 歲半的女兒歇斯底里的哭聲，停下手邊工作仔細一聽，女兒說的話讓她心碎又心酸。
當時婆婆抱著原 po 2 歲半的兒子坐在床上看電視，一邊指揮著要女兒趕快收玩具，女兒委屈地問「為什麼弟弟都不用收？每次都只叫我收！」講著講著就哭了起來，但婆婆不理她，還是一直叫她收玩具。
小女孩覺得委屈，崩潰哭喊「阿嬤妳為什麼都只叫我收玩具？為什麼我跟弟弟都在哭，妳都只抱弟弟？為什麼有好吃的都先給弟弟？為什麼弟弟每次搶我玩具，我搶回來，弟弟打我，阿嬤妳也罵我？為什麼阿嬤都不愛我？」原 po 見女兒哭到抽搐、縮在角落發抖，但婆婆仍無動於衷地抱著兒子看電視，氣得丟下鍋鏟衝到房裡大罵，安慰爆哭的女兒，也立即跟公公、老公告狀。
最後原 po 霸氣地宣告，如果以後兒子再耍賴不收玩具，自己就要故意在婆婆面前拿愛的小手打兒子的「金華火腿」，還會用眼神示意婆婆不許護短，「不然就別怪老娘不給妳面子」，更表示「可以不要這樣傷害我女兒嗎，你傷害我女兒我就傷害你兒子(打老公)」。
文章引發網友熱議，紛紛大讚原 po 「做得好」、「全力支持你！真的很討厭不公平教養」，也痛批「重男輕女真的很讓人受不了」、「好心酸……是怎樣的偏心才讓4歲小孩這樣崩潰」、「妹妹看來真的很受傷，小朋友居然講出這樣子的話，婆婆很有事」、「女人為難女人到底有什麼病？」「其實這還不只是女兒受委屈的問題，更怕會是寵出無法無天的兒子」。