女兒爆哭喊「為什麼阿嬤不愛我」　霸氣媽怒槓婆婆網讚爆

雖說男孩女孩一樣好，但部分長輩仍有「重男輕女」的觀念，一名女網友透露，日前她在遠端監控聽到女兒的哭聲，才發現原來重男輕女的婆婆抱著兒子看電視，卻要女兒收玩具，讓女兒委屈地哭喊「為什麼阿嬤都不愛我？」

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，日前自己在廚房煮晚餐，趁著空檔開遠端監控看 2 個孩子的情況，結果卻聽見 4 歲半的女兒歇斯底里的哭聲，停下手邊工作仔細一聽，女兒說的話讓她心碎又心酸。

當時婆婆抱著原 po 2 歲半的兒子坐在床上看電視，一邊指揮著要女兒趕快收玩具，女兒委屈地問「為什麼弟弟都不用收？每次都只叫我收！」講著講著就哭了起來，但婆婆不理她，還是一直叫她收玩具。