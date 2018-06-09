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中央社

波登驟逝 好友透露繁重工作量促發憂鬱症

中央社2018/06/09 21:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦9日綜合外電報導）美國名廚兼美食旅遊節目「波登闖異地」主持人波登的朋友悲傷地表示，繁重累人的工作量讓波登精疲力竭，因而引發憂鬱症。波登前女友佛洛里希則貼文提到憂鬱症對人的折磨。

英國「每日郵報」（MailOnline）網站報導，61歲的安東尼波登（Anthony Bourdain）為了「波登闖異地」（Parts Unknown）最新一季節目，每年有250天在不同國家和城市奔波。

親近波登的朋友覺得他為工作付出那麼多，卻沒放什麼心思在自己身上。

過去一年和波登一起工作的消息人士告訴「時人雜誌」（People）：「他為拍攝工作付出全力，然後回到房間把自己封閉起來。」

他們進一步表示：「我從來不覺得這有什麼奇怪，但仿佛他對工作耗盡全力，之後卻沒給自己留點什麼，什麼都沒有。」

消息人士表示，他們從沒注意到波登有憂鬱症的徵兆，他倒是經常精疲力竭，也不像粉絲眼中所喜愛的那個神祕的波登。

他們說：「私底下，他不是特別開朗或迷人，但從不曾無禮或不懷好意。這傢伙絕對是累壞了。」

「他總是非常、非常疲憊。他把自己逼得非常緊。大部分製作人和工作人員不會每一集事必躬親，尤其如果你又有家庭的話，這樣太累了。但安東尼沒有這種選項。我們從不曾感覺過他有憂鬱症或精神病。」

波登前女友佛洛里希（Paula Froelich）在他自縊之後，將兩人合照上傳Instagram並寫道：「致好男人、摯友、忠情，我要說的就是這些了。」

她還寫了一篇有關憂鬱症和孤獨的長篇貼文。

「憂鬱症就是：它是個卑鄙麻煩的小婊子。」她說憂鬱症才不管你是貧窮或富有。

她推文說：「儘管可能非常富有、徹頭徹尾成功，但你卻百無聊賴。只有在安必恩（ambien）藥效發作時，才不再聽到『你一無是處，不過是個冒牌貨』的聲音。」

「問題在於，服用安必恩會讓這種難聽的聲音在早上更加震耳欲聾，但你能夠傾訴這種事的人並不多。」

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，波登於法國的飯店自縊身亡，享壽61歲。（譯者：葉俐緯/核稿：何宏儒）1070609

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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