林堉璘辭世 王應傑：不動產業痛失教父級人物

以不動產開發起家的王應傑，與林堉璘相識於台灣經濟逐步起飛的1970年代。王應傑說，與林堉璘相識至今剛好40年，民國67、68年時，當時兩人剛好都是台北市不動產開發商業同業公會理監事。

1964年，林堉璘與哥哥林堉琪、弟弟林榮三共同創辦宏國建設，在三重、蘆洲一帶蓋平價住宅致富，之後林堉璘運用蓋平價住宅賺來的錢，80年代開始大量在台北市精華區購地並推案，如台灣指標性豪宅「帝寶」就是出自林堉璘之手，外界也因為林堉璘的精準投資眼光形容他是「台灣土地公」或「台灣地王」。

（中央社記者蔡怡杼台北9日電）宏泰企業創辦人林堉璘今天辭世，享壽83歲，與林堉璘認識長達40年的台北市商業會理事長王應傑哀悼台灣不動產業就此失去教父級人物，並緬懷林堉璘提攜後進的為人處世精神。

王應傑表示，林堉璘對不動產業相當有熱忱且無私，不只自家企業經營的相當成功，尤其，當有正派經營的同業財務發生困難時，林堉璘都會伸出援手。

而林堉璘無私提攜後進的精神，讓他成為台灣不動產業界的教父級人物。王應傑說，台灣不動產業大老例如三圓建設董事長王光祥、甲山林建設機構董事長祝文宇等都曾直接或間接受惠林堉璘的照顧，林堉璘可說是台灣不動產業的教父之一。

同時，王應傑也提到，林堉璘雖然事業成功，貴為教父級人物，且年紀稍長，但待人接物卻相當客氣，即使跟他見了面，還是會敬稱他一聲「應傑兄」。

王應傑說，也因為林堉璘的柔軟身段，不急不躁有耐性的對外溝通並傾聽外界的意見，讓台北市建築師公會以及中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會每次選舉，大家都可以接受由林堉璘推選的人出任理事長，「每次選舉都很和諧」。

對於林堉璘的逝世，王應傑惋惜台灣不動產業就此失去教父級人物，同時，他更期待外界可以學習林堉璘不吝提攜後進的精神，一起為台灣更好的將來努力。(編輯：陳永昌)1070609