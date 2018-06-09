跟著Bobee去旅行／想當金城武到宜蘭冬山就可以

宜蘭冬山鄉三奇村的稻田一望無際，也因為這片美景這裡被譽為「宜蘭伯朗大道」，前幾天正好是二十四節氣中的「芒種」，稻穗到了這個節氣也逐漸轉為金黃色調，飽滿的稻穗隨著微風低頭起舞，絕對是三奇村最療癒的風景。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）還記得金城武帥氣的形象廣告而聲名大噪的台東伯朗大道嗎？廣告播出後，吸引了許多想要體驗「當金城武是什麼滋味」的人爭相到伯朗大道朝聖。但大家都知道，到台東的火車票沒有那麼好買，住在北部的朋友要到台東也要有一定的時間，所以今天保庇小編要告訴大家不用到台東就可以當金城武的方法，其實只要到宜蘭冬山就可以囉～

今年冬山鄉公所更首辦「熱氣球嘉年華」，於6月2、3、16、17日，上午6點到8點和下午4點半到6點半，兩顆熱氣球會載著遊客一起升到高空，用不一樣的視野欣賞這片稻田美景。想搭乘的人還有端午連假最後機會，大家要好好把握喔！

在宜蘭冬山鄉有一間「大安廟」主祀大伯爺公，或許很多人會納悶「大伯爺公」是哪位神明？其實大伯爺公就是晉國時期的名臣介之推，也稱為「開山聖侯」。相信上過歷史課、國文課的大家都認識介之推吧？因為介之推生前淡泊名利且丹心碧血，因此祂的高尚節操一直為後世所崇尚，民間更常可見到祀奉介之推的廟宇，台灣雖然主祀介之推的廟宇不多，但南北都還是有，宜蘭冬山的大安廟就是其中一間！

根據大安廟中的「蘭陽冬山大安廟源流碑」所述，大安廟主祀的大伯爺公是清康熙二十二年（西元1683年）時，自中國渡海來到宜蘭冬山鄉安平村的先民們攜帶香火袋一併恭迎至此的。據說當時移民間因為爭地、搶資源，械鬥、火拼場面不斷，有一位身戴大伯爺公香火袋的信徒在爭執混亂中隨手將自己身上的香火袋繫在現大安廟後方的一棵楓樹上。後來有民眾經過看到香火袋，便將楓樹視為神明一同祭拜，久了就建廟立祀，大伯爺公信仰也就一代傳一代流傳下去，現在到大安廟仍可看到老楓樹屹立不搖地守護著這片土地。

端午連假到宜蘭冬山伯朗大道體驗「一日金城武」拍完美照後，也別忘了到大安廟拜會一下「大伯爺公」介之推和老楓樹喔！

資料參考：

冬山鄉大伯爺廟與老楓香，薄姜木，振安宮與老茄苳

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