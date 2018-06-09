美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起

（中央社香港9日綜合外電報導）美國駐中國外交人員罹患奇怪病症，國務院昨天針對中國全境發出健康警報，再度引發對傳聞中聲波武器的恐慌。2年前美國駐古巴外交官及家屬也曾遭遇類似狀況。

法新社報導，派駐廣州領事館的美國外交人員在聽見怪聲後便身體不適，接受醫生檢查，數名館員則已返美，至少有一人被診斷出腦部損傷。

這起事件形成外交難題，要如何因應部分人士所擔心，可能有鬼鬼祟祟的敵人在中國領土上蓄意攻擊美國人。

截至目前，華府一直謹慎以對，不去牽扯到北京當局。中方告訴美方官員他們正在調查這起事件。