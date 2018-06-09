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中央社

美駐中人員罹怪病 神秘聲波武器恐慌再起

中央社2018/06/09 22:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社香港9日綜合外電報導）美國駐中國外交人員罹患奇怪病症，國務院昨天針對中國全境發出健康警報，再度引發對傳聞中聲波武器的恐慌。2年前美國駐古巴外交官及家屬也曾遭遇類似狀況。

法新社報導，派駐廣州領事館的美國外交人員在聽見怪聲後便身體不適，接受醫生檢查，數名館員則已返美，至少有一人被診斷出腦部損傷。

這起事件形成外交難題，要如何因應部分人士所擔心，可能有鬼鬼祟祟的敵人在中國領土上蓄意攻擊美國人。

截至目前，華府一直謹慎以對，不去牽扯到北京當局。中方告訴美方官員他們正在調查這起事件。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「在他們確定原因前提出指控似乎為時太早，我不認為美國稱之為『攻擊』。」

這次事件和美國處理古巴案形成明顯對比，當時國務院抨擊哈瓦那當局沒有保護美國外交官。

美國這次有明確的理由，要避免無風生浪。

中國做為崛起的超級強權，北京當局比貧窮的古巴擁有更大影響力，而美中關係現正岌岌可危。

儘管美國外交人員聽到怪聲，他們形容如同靜電或金屬片晃動的聲音，但有研究對「聲波武器」的假說提出質疑。

賓夕法尼亞大學研究團隊檢查古巴大使館21名受影響的外交人員，發現他們有典型的腦震盪症狀，例如頭痛和記憶力衰退。

研究作者史密斯（Douglas Smith）表示：「目前還沒有用可聽見的聲音去傷害腦部的已知機制，我們滿確定這不是聲音本身造成的傷害。」

密西根大學3月一份研究提出另一種理論，認為這些疾病可能是因為竊聽設備或監視器干擾設備所造成。

研究顯示，這些設備的超音波訊號可能會彼此干擾，產生美國外交人員聽到的奇怪聲音。

重要的是，這項理論顯示毫無惡意，甚至美國自己的設備也可能是肇因。

其他說法還包括，這些疾病可能只是心理因素造成，把整起事件看成是集體歇斯底里。（譯者：陳彥鈞/核稿：何宏儒）1070609

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