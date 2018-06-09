亞洲百大玩真的！「瘋狂星期五」首位獲邀藝人曝光

縣市長選戰將近，日前 70 歲的無黨籍台南市長參選人林義豐，提出「瘋狂星期五」（ Crazy Friday ）政見引起關注， 8 日他在臉書公布首位嘉賓，是南韓首席 DJ 「 DJ TAJO 」，也是亞洲百大 DJ 之一。

林義豐素人參選，推出「瘋狂星期五」政見，邀請年輕人在今( 2018 )年暑假一同狂歡，日前更拍攝 KUSO 廣告，要網友票選想看「台灣天王偶像」或「全球百大 DJ 」掀起討論。

臉書粉絲專頁「 Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」 8 日公布首位獲邀藝人，為亞洲百大、韓國首席 DJ 「 DJ TAJO 」。粉專介紹指出，擁有獨特魅力、個性與實力的「 DJ TAJO 」常被邀請到海外參加音樂節演出，更被 2018 平昌冬奧會官方 DJ 選為音樂總監，目前則以 DJ 製作人身份，全心投入音樂創作，同時擔任各大酒店與 CLUB 的音樂總監。