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亞洲百大玩真的！「瘋狂星期五」首位獲邀藝人曝光

生活中心／綜合報導2018/06/09 23:24
▲「瘋狂星期五」公布首位獲邀藝人，是亞洲百大 DJ 、南韓首席 DJ （圖／翻攝自「Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」臉書 , 2018.06.09）
▲「瘋狂星期五」公布首位獲邀藝人，是亞洲百大 DJ 、南韓首席 DJ （圖／翻攝自「Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」臉書 , 2018.06.09）

縣市長選戰將近，日前 70 歲的無黨籍台南市長參選人林義豐，提出「瘋狂星期五」（ Crazy Friday ）政見引起關注， 8 日他在臉書公布首位嘉賓，是南韓首席 DJ 「 DJ TAJO 」，也是亞洲百大 DJ 之一。

林義豐素人參選，推出「瘋狂星期五」政見，邀請年輕人在今( 2018 )年暑假一同狂歡，日前更拍攝 KUSO 廣告，要網友票選想看「台灣天王偶像」或「全球百大 DJ 」掀起討論。

臉書粉絲專頁「 Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」 8 日公布首位獲邀藝人，為亞洲百大、韓國首席 DJ 「 DJ TAJO 」。粉專介紹指出，擁有獨特魅力、個性與實力的「 DJ TAJO 」常被邀請到海外參加音樂節演出，更被 2018 平昌冬奧會官方 DJ 選為音樂總監，目前則以 DJ 製作人身份，全心投入音樂創作，同時擔任各大酒店與 CLUB 的音樂總監。

林義豐也預告「更多演出嘉賓將陸續公佈，敬請期待！」同時宣布活動將於 7 月 14 日在台南市平實公園旁舉辦，隔日將於新營加辦一場。

消息一出讓質疑「瘋狂星期五」只是空頭支票的網友大讚「還真的有百大 DJ 」、「看看這個執行力」、「豐哥就是帥，說到做到」、「真的有欸哈哈哈哈，太狂了，我以為隨便講講而已」、「我們豐哥沒有在 543 的，太神啦」。


▲無黨籍台南市長參選人林義豐提出「瘋狂星期五」政見，引發網友討論。（圖／翻攝自林義豐臉書 , 2018.06.09）

關鍵字瘋狂星期五crazy fridaydjdj tajo
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