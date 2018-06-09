林堉璘從碾米廠到台灣地王 財產信託做公益

（中央社記者韋樞台北9日電）宏泰企業機構創辦人林堉璘今晨辭世，享壽83歲。有「台灣地王」之稱的林堉璘從碾米廠起家，靠著精準獵地眼光，擁有大批土地資產，80歲將名下財產信託成立公益基金會，資助向學，成為美談。

宏泰企業機構創辦人林堉璘西元1936年出生於新北市蘆洲水湳，是家中第二個男孩，自幼年看著父親林建生四處行善、回饋鄉里，啟發了他誠信、思源的價值觀。

林堉璘24歲那年在台北市八德路經營碾米廠，每天清晨6時就出門挑米，勤奮踏實的工作態度奠定後來經營企業的良好基礎。

林堉璘與哥哥林堉琪、弟弟林榮三於1964年共同創辦宏國建設，進入建築營造業，林堉琪是宏國關係企業的創辦人，林堉璘創立宏泰集團，林榮三則是聯邦集團及自由時報的創辦人，後來兄弟各自創業發展，3人均是台灣知名商幫「三重幫」成員。