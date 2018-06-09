英女王慶92歲官方壽辰 王室新成員梅根亮相

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）英國今天舉行女王伊麗莎白二世的92歲官方壽辰慶典，新加入的王室成員梅根馬克爾也跟著丈夫哈利王子一同亮相白金漢宮陽台，一襲粉紅色洋裝向民眾揮手致意。
英國女王伊麗莎白二世的生日雖然在4月21日，但英國君主為體恤人民，在愛德華七世在位時，就另訂官方生日在6月的周六，因為這時的英國天氣較好，適合人民外出參加慶典，今年訂於6月9日。
白金漢宮昨天透露，女王近期成功進行了白內障手術。女王在最近的活動中都戴著太陽眼鏡，但她今天現身時並未戴眼鏡。
明天要過97歲生日的女王夫婿菲立普親王今天並沒有現身，但王室多了新成員。上個月新婚的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）和薩塞克斯公爵夫人哈利與梅根，今天加入王室家族，同慶祖母的生日。
女王今天身穿一襲亮藍色套裝，神彩奕奕。查爾斯親王的妻子卡蜜拉和威廉王子妻子凱特都身穿淡藍色，一同搭乘馬車。梅根則是小露性感，身穿粉紅色的削肩洋裝。
威廉和凱特的一雙兒女喬治王子及夏綠蒂公主照樣相當吸睛，在白金漢宮陽台上對著空軍儀式指指點點。
今天的閱兵典禮吸引大批民眾聚集在白金漢宮前的林蔭道及白廳，觀看約1000人的閱兵陣容。
英國廣播公司（BBC）報導，在閱兵典禮中也出現了不少插曲，79歲、曾擔任英國前總參謀長的古特利爵士（Lord Guthrie）意外落馬，送醫救治。另外還有一名51歲婦女因為朝遊行隊伍中扔東西被以妨礙公共秩序逮補。
此外，今天衛兵儀式中出現史上第一名戴著包頭巾（turban）的衛兵，在一群頭戴毛茸茸傳統熊皮帽的遊行隊伍中頗為顯眼。
這名衛兵、22歲的錫克教徒拉爾（Singh Lall）表示，他對戴著包頭巾參加閱兵感到驕傲，希望鼓舞有各種不同宗教信仰的人加入軍隊，也希望這代表歷史的轉變。1070609