英女王慶92歲官方壽辰 王室新成員梅根亮相

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）英國今天舉行女王伊麗莎白二世的92歲官方壽辰慶典，新加入的王室成員梅根馬克爾也跟著丈夫哈利王子一同亮相白金漢宮陽台，一襲粉紅色洋裝向民眾揮手致意。

英國女王伊麗莎白二世的生日雖然在4月21日，但英國君主為體恤人民，在愛德華七世在位時，就另訂官方生日在6月的周六，因為這時的英國天氣較好，適合人民外出參加慶典，今年訂於6月9日。

白金漢宮昨天透露，女王近期成功進行了白內障手術。女王在最近的活動中都戴著太陽眼鏡，但她今天現身時並未戴眼鏡。

明天要過97歲生日的女王夫婿菲立普親王今天並沒有現身，但王室多了新成員。上個月新婚的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）和薩塞克斯公爵夫人哈利與梅根，今天加入王室家族，同慶祖母的生日。