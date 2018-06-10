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財經

台股短線消化籌碼　正面等待旺季到來

記者許家禎／台北報導2018/06/10 17:20
▲投信業指出，第2季匯市表現有利於台股企業，加上即將到來的旺季都是正面訊息。（圖／NOWnews 資料照片）
▲投信業指出，第2季匯市表現有利於台股企業，加上即將到來的旺季都是正面訊息。（圖／NOWnews 資料照片）

國際股市漲勢暫歇，台股也在電子股休息整理下，呈現量縮整理格局，上周五（8日）終場下跌95.33點，收在11156.42點，成交量縮至1615億元。投信業指出，第2季匯市表現有利於台股企業，加上即將到來的旺季都是正面訊息，唯必須留意關注的是市場對於挖礦機需求的變化，可能對於挹注相關產業成長動能的影響。

針對近期盤勢變化，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，投資人可以從兩個角度去看：就基本面而言，第2季擺脫匯率波動的影響，加上即將進入旺季，市場是朝向正面的態度看待。若從籌碼或技術面面觀察，外資逐漸重回買超加上大盤短中長期線型還是向上，因此認為目前的盤勢還是具正面。

再從各主要指數表現來看，電子指數有落後補漲味道，6月4日跳空跨過下降壓力線附近後，呈現震盪整理格局，故接下來如能守住下降壓力線附近，則電子指數應有機會進一步挑戰3月13日或1月23日的高點。且由於適逢台股產業以及配息旺季，確實可以吸引外資持續轉進台股，特別是今年以來累計大幅的賣超有機會逐季回籠。

廖哲宏補充，第2季匯市表現有利於台股企業，加上即將到來的旺季都是正面訊息，唯必須留意關注的是市場對於挖礦機需求的變化，可能對於挹注相關產業成長動能的影響。題材上關注漲價熱議的被動元件或晶圓等產業，但長期趨勢還是不脫離電動車、汽車電子化、IOT、AI（ASIC）、3D感測、工業自動化等。

第一金小型精選基金經理人葉信良則表示，全球景氣穩步復甦下，台灣今年出口與民間消費都將優於預期，預估上市櫃公司整體獲利可望優於去年。以第1季為例，儘管蘋概股獲利表現不如預期，但上市櫃公司合計仍繳出5357億元的獲利成績，年成長21%，更是歷年第1季首次登上「5」字頭。

隨著下半年電子業拉貨潮浮現，可望帶動企業獲利成長，並吸引外資資金回補，支撐股價表現。不過，考量貿易戰、美國升息與地緣政治風險升溫，股市波動度與頻率將跟著提高，建議可透過定期定額方式，分批布局台股基金，不失為上選良策。

關鍵字台股台股走勢籌碼面電子旺季
連2降　下周油價再減0.2元

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