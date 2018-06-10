家族企業僅1成自認破壞性創新者　3年內要增加這些投資

根據安永聯合會計師事務所公布「2018年全球家族企業調查」結果，來自全球頂尖市場的家族企業有68%認為自身已具備企業家精神、靈活與應變性（67%），並允許企業在追求改進的過程中失敗（61%），但僅12%全球家族企業認為自己是破壞性創新者，並計畫在未來3年增加對科技及創新的投資。 這項調查資料主要來自23個全球市場的589家全球大型家族企業，包括南韓、日本、澳洲、美國、英國等國家。調查的家族企業平均員工數為9100人，企業的平均年營收高達34億美元，調查時間為2017年11至12月。 根據調查結果顯示，為順應現今科技趨勢，受訪的全球家族企業68%運用社群媒體、65%引入大數據、50%使用流程機器人(RPA)，但調查中僅12%全球家族企業認為自己是破壞性創新者，而為因應破壞性創新帶來的威脅下，家族企業計畫在未來3年增加對科技和創新的投資，投資重點領域包括產品與服務（59%）、IT系統與控管（57%）、人力資本（53%）及產能（48%）。

調查也發現，在辨識破壞性創新威脅方面，家族下一世代能扮演重要角色，有30%受訪者指出，他們現在「大幅」利用年輕的家族人才，但只有15%表示他們「非常」仰賴下一代協助辨識可能改造市場的趨勢。

此外，依然有55%受訪者承認必須加強運用伴隨數位革命成長的新世代，因為改變與顛覆本是他們生活的一部分，該世代可能非常適應全面影響企業營運的數位領域。

不僅如此，安永調查亦發現，家族企業認知到必須培養並留住家族內、外部人才。調查中，將近50%全球家族企業有意在2018年創造工作機會，其中1成企業預期職缺成長率會超過5%，此成長率遠超過美國國會預算局之前公布的2018年美國工作機會成長率預測約1%。

此外，家族企業表示雇用規畫是基於他們對2018年的世界經濟抱持樂觀，有59%預測其當地經濟會成長，僅有7%預測當地經濟會萎縮。

不過，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔觀察台灣的家族企業，認為台灣家族企業多為代工，但多數尚未投資科技數位化及創新營運模式，因此不易占有全球供應鏈重要位置及切入新的領域。

因此，他鼓勵台灣家族企業可以考慮投資數位化系統，以產生正面效益，包括企業針對原有業務投資數位化，以提升服務及生產製造，如企業建置ERP、CRM系統等，可透過系統連結智慧化，增加原有業務的效率及提高生產力；導入數位化過程中，企業有機會看到使用者需求以衍生新的商業模式，如賣機具業者經由數位化，蒐集使用者的大數據資料，進一步判讀相關需求以開發新商機。



若台灣的中小企業有意導入數位化系統，林志翔建議，政府未來可考量提供租稅上的投資抵減或資金補助，以協助企業建置系統；政府亦可搭配外部顧問等組成專責小組，在導入過程中提供企業諮詢及輔導。

