影音／金門火砲陣地轉移操演　展現高效率

今年適逢823砲戰 60 周年，金門防衛司令部在今( 10 )日舉行「火砲陣地轉移占領戰鬥教練」，藉以磨練官兵機動轉移及陣地占領動作，驗證平日武器裝備維護實效，以及外島部隊防衛作戰能力。

本次演練以砲兵營三連 4 門 105 公厘牽引榴彈砲在 3.5 噸載重車牽引下機動進入陣地，採二線前後配置方式放列定位，砲兵營官兵依陣地占領程序、步驟、要領實施，展現純熟的默契與操作流暢度。為提高戰場生存性，砲兵陣地轉移必須在 19 分鐘內完成。

金防部表示，在野戰砲兵戰術運用中，砲兵部隊藉連續的偵查，選擇與佔領陣地，不斷地變換射擊位置，持續發揚支援火力，以猛烈且旺盛的強大火力支援第一線部隊，達成作戰任務之目的，並透過每次的陣地轉移佔領戰鬥教練，也使每位官兵在演練經驗中，能夠完善各項戰備整備工作，維持國軍保家衛國的堅實戰力。