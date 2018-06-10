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政治

影音／金門火砲陣地轉移操演　展現高效率

記者呂炯昌／金門報導2018/06/10 09:00
▲金門砲兵營實施105公厘榴砲火砲陣地轉移占領戰鬥教練。（圖／記者呂炯昌攝 )
▲金門砲兵營實施105公厘榴砲火砲陣地轉移占領戰鬥教練。（圖／記者呂炯昌攝 )

今年適逢823砲戰 60 周年，金門防衛司令部在今( 10 )日舉行「火砲陣地轉移占領戰鬥教練」，藉以磨練官兵機動轉移及陣地占領動作，驗證平日武器裝備維護實效，以及外島部隊防衛作戰能力。

本次演練以砲兵營三連 4 門 105 公厘牽引榴彈砲在 3.5 噸載重車牽引下機動進入陣地，採二線前後配置方式放列定位，砲兵營官兵依陣地占領程序、步驟、要領實施，展現純熟的默契與操作流暢度。為提高戰場生存性，砲兵陣地轉移必須在 19 分鐘內完成。

金防部表示，在野戰砲兵戰術運用中，砲兵部隊藉連續的偵查，選擇與佔領陣地，不斷地變換射擊位置，持續發揚支援火力，以猛烈且旺盛的強大火力支援第一線部隊，達成作戰任務之目的，並透過每次的陣地轉移佔領戰鬥教練，也使每位官兵在演練經驗中，能夠完善各項戰備整備工作，維持國軍保家衛國的堅實戰力。

M101 105公厘榴彈砲是二戰時期美軍的制式火跑之一，美國在對日抗戰期間軍援我國。國軍在民國 63 年加以仿製生產，稱為 63 式榴彈砲，隔年美國提供設計圖供我國生產，目前仍服役於國軍各混砲營中，提供前線部隊火力支援。


▲105 公厘牽引榴彈砲在 3.5 噸載重車牽引下機動進入陣地。（圖／記者呂炯昌攝)

 

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