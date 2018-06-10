名家論壇》島島／侯友宜的高民調只是海市蜃樓

就最新民調來看，TVBS、聯合報、旺旺中時和新台灣國策智庫等，大部分機構民調都顯示國民黨候選人侯友宜領先約十幾到二十幾百分比，國民黨似乎處於全面優勢，但這就表示新北市長選舉已經大勢底定，國民黨穩贏新北市了嗎？完全不可能藍天變綠地了？更重要的問題是，侯友宜為什麼能領先？

年底的新北市長選舉，對國民兩黨都是重中之重的選區，兩黨都有不能輸的理由，除了新北市是全臺最大票倉(2016年總統選舉人數約320萬票)，將連動影響2020大選，對國民黨而言，新北市是上次縣市長選舉大敗後六都僅存的一都，更是失去中央執政權之後的最大本營，有非守住不可的壓力；對民進黨來說，新北市長選舉將是最好的測風球，可以驗證目前低迷民調究竟是民心已變，又或只是力拚台灣改革轉型的短暫陣痛期，民進黨必然力圖用贏得新北市來證明執政成績。

原因有三。第一，確實民進黨中央執政成績尚未獲得多數民眾的認可，連帶影響了選民對民進黨新北市長候選人的支持。但是，情勢可不必然會一直這樣下去，民進黨和蔡英文在政黨輪替後，短短幾年內，不惜得罪既得利益者，做了許多讓人亮眼的改革，對內像年金改革實現社會公平正義和財政平衡，司法改革追求普世平等以及政治轉型正義替台灣人民發聲彌補歷史傷口，對外力抗中國打壓，維護台灣國格尊嚴等，無一不是國民黨多年不敢或未竟的壯舉。再舉能源與空污議題來說好了，越接近投票，會有越多的討論，越清楚明白的資料呈現，可容不得國民黨藉此打烏賊戰。

第二，侯友宜在宣布參選新北市長之前，跟藍綠皆交好，尤其他在藍綠執政下雖然都做過高官，但性質仍是多屬於高階文官，政治性較淡，讓他彷彿像個政治素人，其實明明已經打滾政壇數十年。意思也就是說，每一個政治人物在選舉過程中必然要接受各種黑歷史的檢驗，侯友宜在過去是完全沒有被嚴格檢視過的，隨著選舉一步一步走下去，侯是否經得起檢驗，很難樂觀看待。

像是近日侯友宜的言行舉止恐怕也要讓選民搖頭，例如對新北能源政策反反覆覆，從核電核廢料到深澳電廠議題，到底要如何解決新北能源問題只停留在口水戰階段，被譏為靠「反對發電」，無法給選民一個有明確希望的願景。連理應最該熟悉的新北市財政，侯砲轟蘇貞昌過去高額千億欠債事蹟，也很快被踢爆數字過度誇大不實，只是單純的選舉攻擊口水，堂堂在任多年的新北市副市長會犯下如此簡單的錯誤，實在讓人懷疑侯友宜這幾年到底在做什麼？怎能對市政陌生到這樣的程度？最後，侯友宜對鄭南榕事件欠缺反思的態度，也大大違逆台灣民主和轉型正義的時代潮流。

第三，民進黨在決定新北市長候選人的過程，從中壯代爭取到徵召蘇貞昌，花了很多時間，當然民調很難一飛沖天。但是，蘇貞昌在短短一個多月，已經展現他過人的衝勁，衝南衝北一場接一場的跟市議員(候選人)舉辦市政說明會，以及策動議題的能力，可打得侯友宜全身是包。最重要的，蘇貞昌的台北縣執政成績，在這麼多年過去後，日久彌新，仍是他最強的選戰武器。

總而言之，現在侯友宜能夠民調領先，絕對不是因為朱侯的執政成績亮眼。朱侯在新北市的政績能從天下雜誌的縣市長滿意度來看，從2011年以來，新北市滿意度往往是中後半班，最好的一次也是第十三名而已，甚至有倒數的排名慘況，如此末流的成績，難道副市長不用承擔任何責任？

回頭來說，現在民進黨民調下滑，究竟是民心轉變，或只是少數既得利益者，搭配深具立場特定媒體的反撲假風向，隨著選舉越來越接近，聰明的新北市選民們一定會做出對台灣、對新北市未來最好的選擇，也給民進黨中央執政成績最公道的分數。

●作者：島島／資深政治評論家

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