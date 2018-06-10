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政治

名家論壇》鈕則勳／非典型的韓國瑜能在高雄異軍突起？

文／鈕則勳2018/06/10 16:00
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／NOWnews資料照）

非典型的韓國瑜作為國民黨高雄市長候選人，確實為暮氣沉沉的老K注入了一股新的源頭活水，就算韓有一定的年紀，未必能算是青壯派，但以他自己的個人特質與選戰操作的策略，似乎已經將和民進黨的差距縮小，更有媒體民調顯示他和陳其邁的差距已經縮小到百分之六；要如何解讀韓國瑜現象？他究竟有何能耐能拉近和民進黨的差距？他有無機會能讓南部國民黨的基本盤回流甚至讓其鞏固？都是頗有趣的選戰觀察點。

首先，以韓國瑜的個人特質來說，他和傳統國民黨格格調調的政治人物確實有明顯區隔；除了我口說我心的直白性格與柯文哲有幾分相像外，他的平民形象也孕育出頗強大的親和力，在地方跑行程時總能很接地氣的和民眾搏感情並拉近距離。其口才辨給、反應能力強，相對於老K其他的六都參選人，確實是最具政治魅力者；而其北農總經理任上的治理，從民進黨所釋出的資料來看，102到105年獲利逐年攀升，突顯出韓的治理能力確有績效。

其次，他提出的主打訴求「高雄又老又窮」，不僅具有煽動力，也能夠某程度引發高雄市民的共鳴，打到民進黨執政的痛腳；畢竟民進黨在高雄執政二十年，無法將高雄的格局確實拉高，對高雄經濟的持續凋敝，似乎也找不到振衰起敝的有效藥方，無怪乎日前農民甚至拉起「民進黨不倒、農民不會好」的布條來做無言的抗議。況且陳菊執政12年，市府舉債金額甚至攀至約2500億，陳其邁作為陳菊接班人究竟要如何還債？是否有具體方案來提供民眾做檢視或敢和韓國瑜作辯論？是以就民眾最關心的經濟議題來說，很顯然的已經凸顯出執政的包袱，當高雄民眾覺得民進黨中央執政一蹋糊塗，高雄在陸客不來、農漁產品出口到大陸又不如馬政府時期來得順遂時，要選民看在花媽的面子上繼續支持陳其邁，只怕不容易。

再者，以機會點來說，陳其邁對於其父陳哲男所涉的案子雖表示「做人子的只能承擔，不會迴避、也不會逃避」，而現陳哲男雖假釋出獄，但對過去的案子，民眾也似乎仍未深刻感受到陳家父子的真心反省與道歉；而以高雄作為全台第二大城的高度，又是民進黨提名的候選人，若針對相關案件只以較寬鬆的態度來看待，或只說幾句雲淡風輕、甚至避重就輕的話，要獲取中間選民的認同，只怕不容易。

另一機會點則是日前小英力挺北農總經理吳音寧的發言，相關單位甚至還列表比較韓國瑜與吳音寧的經營績效、農產價量及經費運用；坦白說，吳音寧是否適任或許社會已有公論，而民進黨及小英的挺吳不遺餘力更讓輿論譁然，為了凸顯吳音寧的適任性，還將前任總經理韓國瑜拖下水，反而更讓選民覺得匪夷所思。或許民進黨高層是覺得韓的聲勢已起，力挺吳音寧也可達到打韓的效果，一舉兩得；但當選民對「吳音寧風暴」已有負面刻板印象時，操作打韓反而會激起「同情韓國瑜」的效應，有利韓的開拓選票，這恐怕是民進黨高層始料未及的。

雖然韓國瑜自己本身的條件和上述的實際情況，確實對於韓的選情有加分的機會，但是他的風險也頗明顯，而最明顯的部分便是，當民進黨執政糟糕之際，也根本看不到韓所屬的國民黨有爭氣的表現；以現今新竹縣國民黨提名紛擾、吵得不可開交時，除了可發現國民黨仍在搞密室政治外，更會發現他們根本沒有考慮到為國民黨在前線拚殺的提名同志，畢竟選民的投票行為非常複雜，當選民想投票給非典型且敢言的韓國瑜時，但卻又想到他這票讓國民黨選得好，反而是成就現今國民黨當權派的功業時，這票還投得下去嗎？

綜上所述，即便有風險，但韓國瑜在這場戰役中確有其自己本身及環境所給他的機會，是以韓國瑜就算無法順利當選，也應該能幫國民黨在南部沙漠中重新找回藍軍的選票，而只要他能順利的拉近和民進黨的得票差距，拚到一個雖敗猶榮的結果，對於他自己或是國民黨的未來或許都埋下了個希望的火種。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇韓國瑜柯文哲平民形象北農總經理
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