美參議員致函川普 籲派閣員出席AIT開幕

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）美國聯邦參議員盧比歐、「台灣連線」共同主席殷荷菲、外交委員會亞太小組主席賈德納與多數黨黨鞭柯寧致函美國總統川普，呼籲派閣員赴台參加美國在台協會新館落成。

致力推動台灣旅行法通過生效的盧比歐（MarcoRubio），在官網上公布這封他和殷荷菲（Jim Inhofe)、日前才特別訪台的賈德納（Cory Gardner）與柯寧（John Cornyn）聯合致函川普的公開信。

信函首先感謝川普3月時正式簽署台灣旅行法，這項重要的法案鼓勵台美高階官員互訪，包括閣員級國安官員、一般官員與其他行政部門官員訪問台灣。為了落實台灣旅行法，這4名參議員敦促川普派出閣員級官員參加美國在台協會（AIT）預計12日舉行的新館落成典禮。