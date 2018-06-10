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世足賽D組分析／阿根廷梅西捧盃最後機會　冰島要造奇蹟

記者鍾東穎／綜合報導2018/06/10 08:00
▲Lionel Messi（圖／美聯社／達志影像）
▲Lionel Messi（圖／美聯社／達志影像）

「最接近死亡之組」D組首戰就相當值得一看，將由「球王」梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷，對上本屆大黑馬冰島，儘管上屆亞軍阿根廷本屆會外賽踢得有些艱辛，但這次有可能是梅西最後一次征戰世界盃，所以絕對是要力拚生涯首座大力神盃。

傳統南美勁旅阿根廷隊中有兩大前鋒梅西、英超曼城隊史進球王阿奎羅(Sergio Aguero)坐鎮相信鋒線不會是太大問題，但世代輪替加上陣前換帥，讓阿根廷在南美洲資格賽遭遇麻煩，會外賽最後一場才靠梅西險勝，爭隊史第3冠之路不免讓人有些擔憂，不過以分組第一出線機率還是最大。

而5座金球獎得主梅西前年在百年美洲盃決賽PK戰中，踢飛第一球痛失冠軍後退出國家隊，牽動全國人民與總統勸說最終回歸，終生還未替成人隊拿下大賽冠軍，這次31歲的球王可能是最後一次參與世界盃，勢必會卯足全力。


▲奈及利亞新版球衣被評為2018世界盃「最潮」球衣，奈及利亞球星現效力英超豪門兵工廠球員Alexander Iwobi（右）。（圖／取至Nike Football Instagram）

三屆非洲國家盃冠軍，奈及利亞最近因「最潮」球衣掀起全球搶購多了話題性，不過「非洲雄鷹」並不空有其表，上屆世界盃創下最佳16強戰績，今年是首支非洲區晉級球隊。兩個英超名門切爾西的前後任隊友John Obi Mikel擔任隊長，與中場Victor Moses是關注焦點。


▲克羅埃西亞隊長Luka Modric(右)（圖／美聯社／達志影像）

亮眼的紅白格紋上衣，曾在1998年贏得季軍的克羅埃西亞，倚賴健全的青訓系統培養出不少效力西甲、義甲好手，包括隊長皇馬Luka Modric，巴塞隆納中場Ivan Rakitic。上周日和最具冠軍像的巴西交手，雖射門次數、控球率都遠低於對手，但最終只以0:2小分落敗，未來性可期待。


▲冰島國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

本屆黑馬冰島，北歐島國首闖世界盃以33萬人創下人口數最少參賽國紀錄，會外賽力壓克羅埃西亞、烏克蘭拿下小組第一不容小覷，「維京戰士」的身材高大佔優勢，陣中最大咖球星稱不上星光熠熠但也堪用，但相較其他三隊經驗方面恐居弱勢。

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