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《巷弄裡的好味道》老台北的記憶　麵線大王 傳承好味道

記者李春台／桃園報導2018/06/10 09:44
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出身廣告界的連秋文，一生起起伏伏，卻因為一直忘不了小時候嘗過的好味道，從廣告公司退休之後，落腳桃園鑽研起古早味的麵線。如果你不知道什麼是道地台北的古早味，建議你來他的麵線店吃一碗，你也會在記憶裡留下老台北心裡懷念的滋味。

連秋文老家在台北市的迪化街，家族原本經營藥材生意，在大稻埕也算是名門望族。連秋文說，因為家裡環境還不錯，所以從小就吃過不少當時一般人家吃不起的好料。家裡經營中藥行，燕窩魚翅這些東西他幾乎天天吃，但是他卻對當時巷弄街口買的麵線特別鍾情。

連秋文回憶，以前沒有人工甘味的化學製品，做小吃生意的的店家要贏得主顧信賴，都得有一手好本事和真材實料遵循古法才成。跑南闖北的他，幾乎吃遍台灣各地的麵線，但是在他記憶裡，只有小時候在故鄉台北老街吃過的，才是他心裡的標準答案。


▲連秋文成功還原了他兒時的台北古早味，但是過程的曲折艱辛很少人知道。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.10）

從廣告公司退休之後，閒不住的他想找個小吃生意做。連秋文想法很單純，他只想賣一種單一的產品，簡單不費事。他選了麵線，因為兒時的記憶，也因為他剛好認識一位做麵線生意的朋友。他跟朋友學了麵線的基本做法，但是味道他卻不斷的研究改良，尋找適合的食材和正確的烹調方式。終於在他不斷的嘗試和改進之後，他兒時記憶的味道終於被他再次找到了。


▲麵線要好吃，得從選麵線開始。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.10）

連秋文的第一家店開在新北的蘆洲，果然一炮而紅。他和太太兩人經營小店，生意好到要請三名員工幫忙才能應付的來。當初的想法也顛覆了他自己，原以為只做麵線單一品項，應該不會太複雜；沒想到光是要做好麵線，環環相扣的各種細節就讓他差點招架不住。後來女兒和女婿看他兩老忙成這樣，勸他來桃園養老，他還是放不下生意，特別選中了復興路水果行旁的這個小角落。他說，就是希望生意不要太好！


▲第二代傳人連家祺，正在處理麵線的重要配角－肉角。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.10）

現在生意已經交給了兒子連家祺，他只偶爾「督導」一下。他說兒子經營的不錯，雖然有一些製程做了改變，不過味道都能維持住，這很難得。連秋文站在準備配料的兒子旁解說，麵線要好吃，每個環節都馬虎不得。他選最貴的手工麵線，產地在新竹，光是做麵線就好幾道工序：拉完之後要曬，曬完之後要蒸，蒸過之後再曬。如此反覆好幾次之後，原本白色的麵線有了漂亮的淡咖啡色，而且久煮不爛，口感滑順。

麵線的靈魂當然就是湯頭，他每天選當日現宰的豬大骨，加上柴魚熬製高湯。怕柴魚渣會影響湯頭，還特別用熬中藥用的棉布袋裝著熬煮，時間一到就取出以免影響湯的味道。麵線的配料肉角、大腸和鮮蚵處理過程也很費工細膩。肉角和鮮蚵裹上地瓜粉鎖住肉汁，放進不能煮滾的滷汁裡燙熟就立刻撈起放涼備用；大腸也用特製的滷汁滷到入味。就連搭配麵線用的佐料，連秋文也都很講究，自己熬製的辣醬、蒜泥和烏醋，每加一種都能嘗到不一樣的麵線。

連秋文很堅持，任何一個環節偷工減料都不行，該怎麼做就要怎麼做，這才是古早味傳承的關鍵。


▲雖然地點經過老闆細心的選擇，希望生意不要太好，不過每天只要一開店營業，人客就沒有停過。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.10）

連秋文還提到，兒子接手之後其實野心還不小，他希望能夠拓展出去，讓他們家的麵線遍地開花。不過，他告訴兒子千萬不要為了短利就開放加盟，一定要顧好基本的味道，用直營的方式去做。所以，目前接手的連家祺也找了幾位朋友當班底，每天磨練基本功，期待有一天，爸爸兒時的記憶，能夠成為更多人忘不了的好味道。


▲連秋文希望他兒時記憶中的台北古早味，能夠透過兒子的手藝傳承下去。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.10）

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