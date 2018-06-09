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中央社

G7峰會閉幕 誓言對抗保護主義削減貿易障礙

中央社2018/06/10 07:39
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社加拿大拉馬爾拜9日綜合外電報導）在加拿大召開的七大工業國集團（G7）高峰會今天閉幕，發表聯合聲明誓言對抗保護主義和削減貿易障礙。由於美國執意對盟邦祭出鋼鋁關稅，使得這次集會成為分裂峰會。

美國和地主國加拿大及歐洲於兩天峰會期間，不時爆發激烈爭執，峰會最終發表聯合聲明，試圖掩飾分裂。但加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）證實，他將會推動對美國祭出報復性關稅措施，回應美國對加拿大課徵鋼鋁關稅，讓試圖傳達至少表面上團結的努力顯然破功。

8頁聯合聲明也內含多項共同承諾，致力確保伊朗「絕不會尋求、發展或取得核武」以及要求俄羅斯停止破壞西方民主等。

此外，G7領袖也同意，在美國總統川普去年決定退出巴黎氣候協定後，G7間對氣候變遷議題存在分歧，進一步凸顯美國與其他6國間的分裂。

在峰會期間，川普被指控意圖破壞奠基於規範的國際秩序，但最終聲明卻強調「以規範為基礎的國際貿易體制扮演重要角色」，並承諾「持續致力對抗保護主義」。

但顯然是顧慮到川普的主張，最終聲明也承諾，將致力推動世界貿易組織（WTO）儘速改革。川普先前指責，WTO對美國而言形同「災難」。

聲明說：「我們決致力於WTO的現代化，讓它儘快更為公正，我們將竭力減少關稅障礙、非關稅障礙以及各種補貼。」

杜魯道在峰會閉幕後的記者會上坦承，與川普存在重大分歧。杜魯道說：「我們本週末從事的是，共聚一堂，挽起袖子，搞清楚我們全都能同意的共識語言。顯然，川普總統將會持續說他所說的話。」

杜魯道表示，他已告訴川普，「很遺憾但必須絕對明確和堅定表明，我們將會推動於7月1日採取報復措施，針對美國對我們不合理施加的關稅，祭出等同關稅。」

川普提前離開G7峰會，轉往新加坡準備與北韓領袖金正恩舉行雙方首次峰會。但川普於座機飛離加拿大後所發推文顯示，他根本無意在任何貿易紛爭打退堂鼓。

川普說：「美國絕不會容忍其他國家對其農民、工人和企業施加龐大關稅和貿易障礙，同時把它們的產品免稅出口到我國。我們已忍受貿易濫用（Trade Abuse）幾十年，那夠長久了。」1070610

川普：與北韓謀和僅只一次機會批加總理軟弱不誠實 川普要...

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