美助理國務卿10日訪台 出席AIT新館啟用典禮

（中央社記者顧荃台北10日電）外交部今天表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利‧羅艾斯（Marie Royce）將於10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。

外交部上午發布新聞稿表示，此行是馬利‧羅艾斯今年3月擔任現職後首度訪問台灣。馬利‧羅艾斯曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，訪台期間將拜會政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

外交部指出，馬利‧羅艾斯過去曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪問台灣，對台有十分深刻的認識，二人都是台灣在美國的長期重要友人。馬利‧羅艾斯這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。