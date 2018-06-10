〈車市〉德系豪華車商搶推電動車 馬拉松式拉鋸戰誰能

隨著電動車已是全球各大車廠的發展趨勢，德國各豪華車品牌正展開馬拉松式的拉鋸競賽，各車廠都大舉投入研發資源以免在此場車界新時代革新中落後，BMW 目標至 2025 年推出共 12 款純電車型，而保時捷最新表態，將於 2022 年前在電動車發展領域投資超過 60 億歐元，較原先規畫大增 1 倍，並確定旗下首款純電動力超跑命名為 Taycan，於明年正式投入量產。

保時捷指出，將於 2022 年前在電動車發展領域投資超過 60 億歐元，金額較原先規劃多出 1 倍，增資的 30 億歐元中，有 5 億歐元投入 Taycan 車系和周邊基礎設施的開發，10 億歐元挹注於現有車型電動化和油電混合工程，7 億歐元投資尖端技術、充電設備和智慧移動生活建置，其餘用於擴充生產線。