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〈車市〉德系豪華車商搶推電動車 馬拉松式拉鋸戰誰能

鉅亨網2018/06/10 09:03
鉅亨網 / NOWnews
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隨著電動車已是全球各大車廠的發展趨勢，德國各豪華車品牌正展開馬拉松式的拉鋸競賽，各車廠都大舉投入研發資源以免在此場車界新時代革新中落後，BMW 目標至 2025 年推出共 12 款純電車型，而保時捷最新表態，將於 2022 年前在電動車發展領域投資超過 60 億歐元，較原先規畫大增 1 倍，並確定旗下首款純電動力超跑命名為 Taycan，於明年正式投入量產。

保時捷指出，將於 2022 年前在電動車發展領域投資超過 60 億歐元，金額較原先規劃多出 1 倍，增資的 30 億歐元中，有 5 億歐元投入 Taycan 車系和周邊基礎設施的開發，10 億歐元挹注於現有車型電動化和油電混合工程，7 億歐元投資尖端技術、充電設備和智慧移動生活建置，其餘用於擴充生產線。

同時，保時捷也在 4 月於德國下施萊斯海姆正式啟用自動駕駛研發中心。

而 BMW 甫在台灣發表全新 BMW i8 Coupe 和 BMW i8 Roadster，主打油電混和， 且在年底將推出的 iDrive 7.0 世代中，會有更為客製化的介面增加駕駛與車輛的互動體驗，目標至 2025 年時旗下將會有 25 款電動車，其中 12 款為純電車型。

BMW 強調，將從既有的汽車製造品牌，轉型為提供移動服務的高科技公司。

而 Aud 則是在去年發表全球第 1 款配備 Level 3 自動駕駛的量產車 Audi A8 和 Level 5 純電動自駕概念車 Audi Aicon 後，將今年列為品牌轉型關鍵年，除了啟動品牌轉型計畫，電能驅動科技將是 Audi 另一重要發展發向，首輛純電 Audi e-tron 車款將於 8 月 Audi Summit 品牌高峰會推出，為電動車布局展開序幕。

展望未來，Audi 表示，將針對旗下全車系車款推出純電與油電混合車型，預計至 2025 年時，每年全球可銷售達 80 萬台電能驅動車款。

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