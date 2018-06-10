東石國中創校第一女指揮　賴沛容讀書、音樂都第一

嘉義縣朴子市的縣立東石國中，是台灣推行9年國民義務教育後，與同在朴子市區的朴子國中男、女分校，全校原來清一色都是男學生，開設音樂班後，才開始招收優質的女學生。今年應屆的國三畢業生，才有6位女學生。

東石國中的樂旗隊，是在校成績較優學生的專屬社團，課業沒有一定程度是進不了門的。專長長笛的音樂班應屆畢業女學生賴沛容，相當難能可貴的成為東石國中創校後「第一位女指揮」，更不簡單的是，她在今年的會考成績，與男同學吳冠昱併列5A++，成為東石國中會考成績最高分的「第一位」女學生。

賴沛容専長樂器是長笛，國一時，就以優異的才藝表現，打破學校樂旗隊傳統，成為創校以來的第一位女指揮。東石國中的樂旗隊歷史悠久，成員都是品學兼優的學生，歷經全國性的樂、旗大賽，曾經多次獲得全國性行進管樂比賽的冠軍，也是各項樂、旗比賽的常勝軍。賴沛容在樂、旗隊中，指揮的角色扮演，常常引來非常帥氣的讚嘆。