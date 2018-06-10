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東石國中創校第一女指揮　賴沛容讀書、音樂都第一

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/10 09:48
▲賴沛容同學是東石國中創校後的第一位女指揮，會考成績也是全校第一名。（圖／讀者陳先生提供 , 2018.06.10)
▲賴沛容同學是東石國中創校後的第一位女指揮，會考成績也是全校第一名。（圖／讀者陳先生提供 , 2018.06.10)

嘉義縣朴子市的縣立東石國中，是台灣推行9年國民義務教育後，與同在朴子市區的朴子國中男、女分校，全校原來清一色都是男學生，開設音樂班後，才開始招收優質的女學生。今年應屆的國三畢業生，才有6位女學生。

東石國中的樂旗隊，是在校成績較優學生的專屬社團，課業沒有一定程度是進不了門的。專長長笛的音樂班應屆畢業女學生賴沛容，相當難能可貴的成為東石國中創校後「第一位女指揮」，更不簡單的是，她在今年的會考成績，與男同學吳冠昱併列5A++，成為東石國中會考成績最高分的「第一位」女學生。

賴沛容専長樂器是長笛，國一時，就以優異的才藝表現，打破學校樂旗隊傳統，成為創校以來的第一位女指揮。東石國中的樂旗隊歷史悠久，成員都是品學兼優的學生，歷經全國性的樂、旗大賽，曾經多次獲得全國性行進管樂比賽的冠軍，也是各項樂、旗比賽的常勝軍。賴沛容在樂、旗隊中，指揮的角色扮演，常常引來非常帥氣的讚嘆。

賴沛容在校的課業、才藝兼優。對讀書的祕訣無他，賴沛容以為就是「專心」二字，踏實的跟隨學校老師課程進度，專心致志的學習，在音樂領域上，則致力追求自己的興趣項目，引發熱情，也因為投入，所以在參與各項競賽與表演，都能帶領樂隊以優異表現，奪得最佳成績。

東石國中校長黃國軍表示，賴沛容同學是本校第一位女指揮，學習態度積極認真，人緣很好，常幫忙老師處理樂旗隊及班上事務，此次會考能獲得5A++的優異成績，令人讚賞，目前全校師生都在努力推行「減C計劃」，培養偏郷弱勢的孩子們進學校後，養成正確的學習態度。

 

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