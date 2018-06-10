日陶藝家三芝築窯 國外獲獎台灣等無伯樂

木野智史盼透過可保存上千年的陶瓷，與現在及未來的人對話，即使因時間流逝美景不再、肉體消失，他的意念仍能隨著作品長久流傳。

30歲出頭的木野智史來自京都，15歲進陶藝學校學製陶時，領悟人生短暫，當時就立下人生志向，要不斷透過製陶探索生命的深度，並在陶瓷界名留青史。

（中央社記者汪淑芬台北10日電）日本青年陶藝家木野智史去年在台灣建窯房創作，工作室在新北市三芝隱密農田邊的老舊紅磚房，成功燒出的作品在國外得首獎並獲博物館及買家收藏，在台灣仍在尋覓伯樂。

除了日本外，義大利、西班牙、美國、中國等地的美術館、博物館也有收藏木野智史的參賽得獎作品。

木野智史的女友兼藝術經紀人王裔婷來自台灣，當木野想嘗試到別的國家創作時，台灣列為首選，尋尋覓覓多時，去年在三芝一處隱密農田邊，租下一間破舊紅磚房當工作室，並在一旁空地建一座大型瓦斯電窯的窯房。

木野智史說，他的創作理念是想抓住大自然在時間瞬間流逝的美景，10多年來，主要創作的系列是與風有關，是山上往下吹的冷風，很適合用青瓷來傳達，作品以有律動感的線條來展現看不見的風紋，每件都有不同的流線形。

木野智史在台灣的窯房第一件成功燒出的作品，是他創作此系列以來最大的一件，寬度有150公分，而且是單件無拼接無組裝的高難度作品，也是木野智史自我挑戰的一個突破。

不過，木野智史首件在台灣的創作心血卻苦等不到伯樂，剛好在日本相當受重視的Paramita陶藝大賞展邀請他參賽，結果木野智史得到首獎。

要在Paramita陶藝大賞展獲獎不容易，這項競賽由博物館、藝廊工作人員詢問陶瓷界資深前輩，想要看哪些陶藝家的作品，每年挑選出6人參賽，木野智史在2016年首度獲邀，但當時他忙著在台灣建窯房而推辭，2017年再獲邀請並獲第12屆首獎，是歷來最年輕得獎者，獲100萬日幣獎金，博物館還以120萬日幣買下作品。

前幾年，木野智史在京都看到湖泊時，有了想要創作靜態水面系列的意念，但來到台灣後，有了不同的想法。

木野智史在三芝的工作室附近就是海，當他看到海水因潮汐產生的變化後，決定將水面系列的創作從靜態變成動態，在三芝燒出第一件水面系列作品「潮汐」，是寬度約40公分的小型作品，仍舊面臨沒有伯樂欣賞的困境，3月接受大阪的藝廊邀展，立即被買家以10萬日幣帶走。

事事要求完美的木野智史，只要燒出的作品色澤、形狀與心中的標準有差距，一定二話不說就丟棄，他說，丟棄的比例約占一半，而成功的作品，他自認都有90分，但覺得仍不夠，心中完美的標準就是100分。

習慣安靜思考的木野智史平日話不多，他希望注入感受到台灣大自然美景而創作的陶瓷，能有更多台灣人看到，預計7月28日至8月5日，在台灣大學圖書館，舉辦來台築窯後首次個展，冀望出現台灣伯樂。（編輯：張銘坤）1070610