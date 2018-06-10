NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈古巴巨砲復健賽超猛 返大都會近了兩岸政策協會：郝龍斌訪大陸有爭議8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

不認九二共識？他列蔡政府兩岸成績單

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/10 09:36
▲前國民黨立委孫大千今（ 10 ）日在臉書發文表示，民進黨長期以來將「九二共識」抹黑成為「賣台主張」，然而，沒有了「九二共識」之後，民進黨卻給了台灣人民什麼呢？他並列出八條蔡政府交出的兩岸成績單。（資料照／記者陳弘志攝 )
▲前國民黨立委孫大千今（ 10 ）日在臉書發文表示，民進黨長期以來將「九二共識」抹黑成為「賣台主張」，然而，沒有了「九二共識」之後，民進黨卻給了台灣人民什麼呢？他並列出八條蔡政府交出的兩岸成績單。（資料照／記者陳弘志攝 )

前國民黨立委孫大千今（ 10 ）日在臉書發文表示，民進黨長期以來將「九二共識」抹黑成為「賣台主張」，然而，沒有了「九二共識」之後，民進黨卻給了台灣人民什麼呢？他並列出八條蔡政府交出的兩岸成績單。

孫大千指出，在過去兩年以來，蔡英文總統片面改變了兩岸原本以「九二共識」為基礎所建立的「現狀」，採取了「階段式台獨」的策略，卻讓台灣人民付出了龐大的慘痛代價。

第一，台灣在國際社會中寸步難行。連在國民黨執政期間年年受邀以觀察員身分出席的 WHA，也把我們拒於門外。

第二，兩岸再啟邦交國爭奪戰。台灣至今已經失守了四個友邦，情勢仍然在持續惡化之中。媒體每天都在討論哪一個邦交國吃緊告急，亮起紅燈。

第三，台灣重新扮演軍購凱子的角色。花大錢買庫存品和次級品的戲碼將再度上演。

第四，中國大陸的軍機及航艦繞台宣示主權已經成為常態。除了「習慣成自然」之外，執政黨根本無能為力。

第五，台灣為求自保，只有成為美日強權的附庸。台獨力量和美日勢力相互利用，各取所需。台灣將失去主體性，惟美、日兩國馬首是瞻。

第六，外交火山孝子重出江湖。索羅門辦個運動會，一開口就是 9 億元，海地也不落人後的立馬討了 48 億元。不用懷疑，接下來一個一個上門訪台的友邦元首，絕對不會放過這個趁火打劫的發財機會。最糟的是，還不能確定這些友邦會不會拿了台灣的好處之後就走人斷交。

第七，陸客銳減，觀光旅遊產業哀鴻遍野。政府只好用納稅人的錢，推動補貼國內旅遊的政策，就算是打腫臉也要充胖子。

第八，農漁產品無法銷陸，導致盛產豐收時，價格崩盤，農民血本無歸。從香蕉和木瓜，到茶葉、虱目魚、和石斑魚，影響的範圍持續擴大之中。結果，蔡英文除了扮網紅，搞直播，看起來也是束手無策。

孫大千說，「這真的是一張慘不忍賭的成績單」。

關鍵字蔡英文九二共識孫大千海地外交部
金門火砲陣地轉移操演　講求高效率別再「黨內互打」？陳菊拜會呂秀蓮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan