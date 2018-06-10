不認九二共識？他列蔡政府兩岸成績單

第一，台灣在國際社會中寸步難行。連在國民黨執政期間年年受邀以觀察員身分出席的 WHA，也把我們拒於門外。

孫大千指出，在過去兩年以來，蔡英文總統片面改變了兩岸原本以「九二共識」為基礎所建立的「現狀」，採取了「階段式台獨」的策略，卻讓台灣人民付出了龐大的慘痛代價。

前國民黨立委孫大千今（ 10 ）日在臉書發文表示，民進黨長期以來將「九二共識」抹黑成為「賣台主張」，然而，沒有了「九二共識」之後，民進黨卻給了台灣人民什麼呢？他並列出八條蔡政府交出的兩岸成績單。

第二，兩岸再啟邦交國爭奪戰。台灣至今已經失守了四個友邦，情勢仍然在持續惡化之中。媒體每天都在討論哪一個邦交國吃緊告急，亮起紅燈。

第三，台灣重新扮演軍購凱子的角色。花大錢買庫存品和次級品的戲碼將再度上演。

第四，中國大陸的軍機及航艦繞台宣示主權已經成為常態。除了「習慣成自然」之外，執政黨根本無能為力。

第五，台灣為求自保，只有成為美日強權的附庸。台獨力量和美日勢力相互利用，各取所需。台灣將失去主體性，惟美、日兩國馬首是瞻。

第六，外交火山孝子重出江湖。索羅門辦個運動會，一開口就是 9 億元，海地也不落人後的立馬討了 48 億元。不用懷疑，接下來一個一個上門訪台的友邦元首，絕對不會放過這個趁火打劫的發財機會。最糟的是，還不能確定這些友邦會不會拿了台灣的好處之後就走人斷交。

第七，陸客銳減，觀光旅遊產業哀鴻遍野。政府只好用納稅人的錢，推動補貼國內旅遊的政策，就算是打腫臉也要充胖子。

第八，農漁產品無法銷陸，導致盛產豐收時，價格崩盤，農民血本無歸。從香蕉和木瓜，到茶葉、虱目魚、和石斑魚，影響的範圍持續擴大之中。結果，蔡英文除了扮網紅，搞直播，看起來也是束手無策。

孫大千說，「這真的是一張慘不忍賭的成績單」。