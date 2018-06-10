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中央社

鐵工出身 林詠翔將大江打造成生物挖礦公司

中央社2018/06/10 09:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北10日電）從2011年定調的「生物整合設計公司」，2018年起林詠翔對大江生醫有了全新的定位及目標，「生物挖礦公司」，大江持續創造、挖掘需求，在不同領域開創出新的市場。

「過去生物科技領域沒有大江的位置，但現在大江在生物科技領域變得無可取代」，大江生醫董事長林詠翔在接受中央社記者專訪時表示，接下來大江要成為生物挖礦公司，「基因」會是大江的未來，繼保健食品ODM後，「精準保健」是大江下一個要創造的市場。

5歲開始跟著父親住在鐵工廠裡當起童工，他的數字學習來自梅花板手，他負責幫爸爸拿工具，得記住各個號碼板手的長相，才開始對數字有了概念。

2017年42歲的林詠翔以專業經理人的角色接下大江生醫董事長職位。擔任總經理的過去8年，大江生醫營收成長高達50倍。

「大江的護城河已經非常可怕了」，大江擁有的人才、結構、建廠設備及規模垂直整合的效益是無人可及的。林詠翔舉例，大江垂直整合力強，重要原物料都是來自世界級原廠，大江一次下單達100噸，拿到一個超級厲害的價格，再以這個價格在世界各地報價，幾乎是無人可以跟他拚。現在已經很難有人可以再重置一個大江，即使那天自己被踢出去，兩個林詠翔出去開個「小江」都不可能跟「大江」拚。

2011年，大江導入IBD（Integrated BioscienceDesign）生物整合設計，以創新服務模式，整合跨領域的專業知識與技術，從市場端探索消費者的需求，為客戶開發高效能產品，產品獲得LVMH集團旗下Sephora自有品牌的肯定。

如今，大江行銷觸角多達全球47個國家，年營業額新台幣40億元，「打世界盃」是他為大江訂下的目標，2030年前要拚出2000億元的營業額，當上生技業保健食品霸主。

早上6時，在跑步機上邊跑步邊簽公文，是林詠翔一天的開始，每天工作平均超過12個小時，由於員工遍布全球，擁有全球47個國家的行銷渠道，他為公司設計了一套線上作業流程，推動無紙化辦公室，從簡報、報價、接單、設計到生產製造、發貨等一貫化系統，全部在iPad上搞定，讓他無時無刻、隨時隨地都能掌握公司任何人、事、物的一切進度。

「第一名的工作就是跑給人家追，不用去考慮後面的對手，你現在看到的是昨天的我。」

當大家對大江的印象還停留在保健美容產品代工廠時，大江已經稍稍的花了8年時間打造出一家全亞洲最有競爭力的基因檢測公司。

「基因是未來」，林詠翔早已規劃好未來10年、20年的藍圖，他透露，大江早就跨入個人化醫療領域，除了台灣市場外，跨國基因代檢測服務已經銷售到4至5個國家，這是大家不太知道的。

外界一時很難將基因檢測與大江連結在一起，加上基因檢測市場的競爭已趨近白熱化，大江的優勢在那裡？

林詠翔分析，很多企業因為太有錢，一開始就採用外國系統，買美國最高最新的設備，一但進入那系統就被綁架了，當時想這麼昂貴的設備是很難商轉的，因此決定自己重新設計，整整花了8年時間才真正商轉，進一步做到今天的成績，商轉後營運成長速度飛快，目前年營業額已接近1億元。

基因檢測得到的資訊資料未來會結合醫療器材，將基因資訊發展到醫療器材或未來IOT設備裡；他認為，如果能將人體差異化資訊與醫療器材及IOT結合在一起，會是一個非常強大的健康解決方案，如果再讓基因跟病歷進一步結合，那會有更精準的診療可能性。

他指出，掌握基因資訊庫、能夠商轉的大數據未來是大有可為的，但是目前幾乎所有的基因檢測廠都無法獲利，大江可以賺錢的關鍵在於系統跟技術是自己的，有自己的專利，可以用最低的成本不斷的演化。現在已經進化到一站式雙手臂的自動化機器設備，透過雲端設計及管控，為未來整廠輸出全球預做準備。

不斷顛覆既有架構跟做法，創造新的需求及產業更高價值，是大江近幾年來快速崛起的成功方程式，大江就像生技界的挖礦公司，不斷在不同領域中挖崛新的商機創造全新的價值。（編輯：蘇志宗）1070610

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