主持台大畢典 郭大維：堅持教育政治分離

（中央社記者許秩維台北10日電）台大今天舉行畢業典禮，代理校長郭大維表示，現在台灣的高教出了問題，台大深信大學自治的重要，會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任。
台灣大學今天舉行106學年度畢業典禮，由代理校長郭大維主持，典禮以「終身學習 多元創意 國際合作」為規劃主軸，期許畢業生成為具破格思考與創造力、能因應未來的新時代領導和中堅人才。
郭大維致詞時表示，今年是台大創校90週年，在恭喜學生完成學業之餘，也提醒大家在這個充滿期待又快速變化的時代，全球化競爭賦予無限可能，但也必須面對沒有國界的競賽。
郭大維指出，大家期待台大是一所偉大的大學，但大學之所以偉大是因為學術領先群倫或有很多傑出校友或在歷史社會上留下重要印記嗎。回顧過去，台大畢業生在各領域各領風騷，但這足以證明台大是一所偉大大學嗎，還是僅僅只能說明台大是一所好大學而已，期待所有師生一起思考。
郭大維提到，現在台灣大學陷入巨大危機，台灣的高教出了問題，國立大學校院協會聲明指出政府不應干預遴選結果，私立大學校院協進會的聲明更明確指出教育部的職責是就遴選委員會選定的人選完成聘任程序，但台大遴選會委員會的決定和兩次校務會議決議卻得不到政府的尊重。
郭大維表示，台大深信大學自治的重要，因此會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任；傑出的校友僅僅是讓台大看起來是所好大學，而一所偉大的大學應該要有令人傳頌的精神，應該是危機發生時，社會引領期盼的大學，而所有師生就是塑造這個精神的本體。
時代充滿創新變革，郭大維認為，大學的功能雖不斷被重新定義，但有一件事不變，希望各位台大畢業生要有理想、榮譽感，對社會國家要有責任感，對弱勢要有同理心，因為台大的責任是培養國家、社會產業的領導人才，扮演推動國家社會進步的動力，要有雖千萬人、吾往矣的精神。（編輯：張銘坤）1070610