主持台大畢典 郭大維：堅持教育政治分離

（中央社記者許秩維台北10日電）台大今天舉行畢業典禮，代理校長郭大維表示，現在台灣的高教出了問題，台大深信大學自治的重要，會繼續堅持民主法治、教育政治分離的重要，這是台大的社會責任。

台灣大學今天舉行106學年度畢業典禮，由代理校長郭大維主持，典禮以「終身學習 多元創意 國際合作」為規劃主軸，期許畢業生成為具破格思考與創造力、能因應未來的新時代領導和中堅人才。

郭大維致詞時表示，今年是台大創校90週年，在恭喜學生完成學業之餘，也提醒大家在這個充滿期待又快速變化的時代，全球化競爭賦予無限可能，但也必須面對沒有國界的競賽。